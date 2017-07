TIMBUKTU/ Su Rai 3 il film con Ibrahim Ahmed e Abel Jafri (oggi, 6 luglio 2017)

Timbuktu

TIMBUKTU, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 6 LUGLIO 2017: IL CAST - Timbuktu, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 6 luglio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere drammatica nata da una coproduzione franco -mauritana, realizzata nell’anno 2014 dal produttore francese Sylvie Pialat per la regia di Aberrahmane Sissako che è anche l’autore del soggetto e colui che ha rivisto la sceneggiatura. Nel cast sono presenti diversi attori abbastanza noti anche dal pubblico italiano come nel caso di Ibrahim Ahmed, Abel Jafri, Hichem Yacoubi, Toulou Kiki e Fatoumata Diawara. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

TIMBUKTU, LA TRAMA - La pellicola è ambientata nella città di Timbuktu che da città di tolleranza e di pace è divenuta oggi oggetto di mire di un gruppo di estremisti che in qualche modo la controllano e la governano con leggi del tutto anomale e senza senso. Gli estremisti infatti sentono di imporre su tutto e su tutti il proprio stato delle cose, proibiscono il calcio, la musica, il fumo, hanno inoltre dichiarato che per le donne vi deve essere un codice di abbigliamento che è risultato davvero molto rigido.

ùKidane è un uomo tranquillo e pacifico, a tratti solitario che ha deciso di godersi la sua famiglia e la sua esistenza lontano da quella città che può provocare solo numerosi problemi ai suoi cari. Vive infatti alle rive del fiume Niger e qui Kidane svolge il suo lavoro di pastore. A collaborare insieme a lui vi è un uomo di nome Issan, dodicenne che lo aiuta e lo sostiene in tutte le mansioni che i due pastori devono affrontare.

Nei pressi del luogo in cui abitano vi è un uomo di nome Amadou che è noto a tutti per essere un pescatore con un indole un po’ folle e spericolata. Amadou infatti un giorno senza alcun motivo spara al gregge di Kidane. Il pastore è sconvolto, sa della pericolosità dell’uomo e allo stesso modo però deve riuscire a proteggere sia il suo lavoro quindi il gregge ma anche e soprattutto la sua famiglia. Per un caso fortuito, quasi accidentalmente Kidane uccide Amadou, da qui in poi un escalation di avvenimenti che in qualche modo cambiano per sempre la sua vita e quella della sua famiglia e allo stesso tempo danno modo al destino di scorrere veloce seguendo il suo corso.

© Riproduzione Riservata.