UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: Andrea e Giulia, niente crisi! La De Lellis sbotta sul web (Trono Classico)

Uomini e Donne, trono classico

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO: GIULIA SMENTISCE LA CRISI CON ANDREA, LA RABBIA SOCIAL - Andrea Damante e Giulia De Lellis sono gli ex protagonisti del trono classico di Uomini e Donne più bersagliati dal gossip. La coppia, nata proprio nella corte della Queen, dopo avere acquisito la giusta popolarità per potere emergere, ha continuato a restare sulla cresta dell'onda per la partecipazione di lui alla prima edizione famosa del Grande Fratello. In quella occasione, anche Giulia ha avuto modo di mettersi al centro dell'attenzione grazie ad uno scontro costante con Asia Nuccetelli, figlia dell'ex lolita di Non è la Rai Antonella Mosetti rea di essere stata fin troppo vicina al fidanzato della De Lellis. Dopo il GF Vip, Andrea Damante aveva promesso alla fidanzata di portarla in giro per il mondo e, almeno questa estate, sta mantenendo la promessa. Al portale di TgCom infatti, si è lasciato andare ad uno sfogo contro chi lo attacca di ostentare la sua ricchezza (economica) in continuazione: "Se posso andare in vacanza e andare nei posti belli ci vado, senza voler offendere o togliere niente a nessuno". Proprio di recente, Giulia ha pubblicato uno scatto su Instagram annunciando il prossimo viaggio di coppia anche se non ne ha svelato la meta. Tra i commenti, qualcuno ha insinuato che la coppia sia una farsa e che i due, si siano lasciati già da molto tempo ma stiano ancora insieme solo per una questione puramente mediatica.



Giulia De Lellis, di solito non risponde agli attacchi social ma, questa volta, non ha potuto fare altrimenti e così ha replicato senza mezzi termini: “Sei così tanto infelice che non riesci a fare altro che ostinarti a sporcare qualcosa di bello. Piccola maligna gira alla larga perché ti faccio passare i guai", ha tuonato la fashion blogger online. Successivamente, la De Lellis ha ricevuto il sostegno degli estimatori in quanto, come ben sapete, Andrea e Giulia hanno un seguito molto nutrito di fan, talvolta anche un poco esagerate nelle esternazioni. Dopo più di un anno dalla scelta, Giulia ha smentito che tra lei ed Andrea possa esserci in qualche modo aria di crisi. "Con Giulia andrò a Ibiza e poi a Formentera, dove suonerò al Pineta. C'è tanta carne al fuoco e quando possiamo stiamo insieme", ha raccontato Andrea.

