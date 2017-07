UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: perché Marco Firpo non indossa mai i calzini? Svelato il mistero (Trono Over)

Uomini e Donne, trono over

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO OVER: ECCO PERCHE' MARCO FIRPO NON PORTA MAI LE CALZE - Marco Firpo oltre a conquistare il cuore di Gemma Galgani, ha letteralmente stregato i fan del trono over di Uomini e Donne per carattere e simpatia. L'uomo infatti, è dotato di un cinismo fuori dal comune e di una simpatia molto spiccata tanto che, gli estimatori del programma di Maria, sono felicissimi che possa essere al fianco della dama torinese. Tra le altre doti di Marco Firpo, vi è un gusto molto particolare, specialmente nel look, nel modo di portare i capelli e vestirsi. La sua folta chioma biondo platino, è adorata non solo dalla Galgani ma anche dagli estimatori del programma. Marco infatti, tra capelli sciolti e legati con la coda, ama sbizzarrirsi così come con gli occhiali da vista, sempre con colori sgargianti. Tra le sue abitudini, vi è il mocassino senza le calze: c'è un motivo preciso? Proprio Marco Firpo, ha di recente spiegato come mai preferisce girare senza calzini ai piedi e, quando si può, addirittura senza calzature al seguito. Marco infatti, tra le pagine del settimanale DiPiù, ha raccontato di preferire stare a piedi nudi per avere un contatto diretto con la natura e ciò che lo circonda. Stare a piedi scalzi quindi, lo fa sentire più libero ed anche in pace con se stesso. Senza ombra di dubbio, Marco si è confermato ancora essere un personaggio interessante e fuori dal comune.



“Quando sono a casa sono sempre scalzo, a volte esco di casa senza scarpe” ha dichiarato Marco Firpo intervistato dal settimanale diretto da Sandro Mayer. “Per me è già difficile mettere le scarpe, ma almeno i calzini me li risparmio” ha aggiunto il cavaliere del trono over che, tra le altre cose, ha raccontato di avere smesso di lavorare all’età di 38 anni dopo una brutta malattia. Marco ha raccontato anche di avere acquistato una viga e di avere aperto due centri medici con altri soci e così, vive di rendita: “Ho ridotto le mie esigenze” ha confessato, per poi precisare di non avere alcun vizio: “Ho una casetta a Framura, a pochi metri dal mare, non bevo, non fumo, ho la stessa auto da tredici anni e per risparmiare l’acqua mi lavo al mare anche in inverno”.

