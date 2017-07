Un posto al sole / Anticipazioni, addio Viola? Ilenia Lazzarin lascia uno spiraglio per il ritorno

Ilenia Lazzarin

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI: L’ADDIO DI VIOLA E’ SOLO N ARRIVEDERCI? GLI INDIZI DI ILENIA LAZZARIN

Ilenia Lazzarin ha lasciato il set di Un posto al sole. La bellissima attrice, da anni protagonista della soap opera di Raitre con il personaggio di Viola Bruni, ha lasciato Napoli e la sua famiglia per trasferirsi a Torino insieme al marito. Il magistrato Eugenio Nicotera, infatti, ha accettato un avanzamento di carriera e di conseguenza anche il trasferimento nel capoluogo piemontese. Per Viola, legatissima a Napoli e alla sua famiglia, non è stato facile accettarlo ma, per il bene del suo bambino e per non mettere in pericolo il suo matrimonio, ha deciso di trasferirsi con lui a Torino. L’addio di Viola e di conseguenza di Ilenia Lazzarin non è stato affatto preso bene dai fans di Un posto al Sole che hanno preso d’assalto sia i profili social dell’attrice che quella della soap opera di Raitre. In tanti, infatti, chiedono il ritorno di Viola che, sin dal suo esordio, era riuscita a conquistare il cuore dei fans di Palazzo Palladini. Ilenia Lazzarin e la sua Viola, dunque, torneranno a Napoli?

A fornire qualche piccolo indizio è la stessa attrice, attualmente impegnata nelle registrazioni della terza stagione del reality “Il contadino cerca moglie” di cui è la conduttrice. Qualche giorno fa, infatti, la Lazzarin, su Facebook, ha scritto: “Dipendesse da me, firmerei per farlo a vita“ – per poi aggiungere – “Speriamo sia presto un arrivederci…piccola dolce Viola del mio cuore”. A lasciare uno spiraglio per il ritorno di Viola a Napoli è anche la trama di Un posto al sole. Viola, infatti, in attesa del primo figlio, ha promesso alla mamma Ornella di tornare a Napoli per la nascita del bambino. Ilenia Lazzarin e la sua Viola, dunque, torneranno presto a Palazzo Palladini?

