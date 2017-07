Un posto al sole: Serena cede alle lusinghe di Claudio? (Anticipazioni puntata 6 luglio)

Un posto al sole

SERENA CEDE A CLAUDIO?

La svolta riguardante la relazione di Serena e Claudio potrebbe arrivare nella puntata di Un posto al sole di oggi, in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:45 circa. In essa, infatti, la Cirillo verrà raggiunta a Napoli dalle cattive notizie relative allo spettacolo di Gigi Del Colle: le recensioni non saranno affatto positive e lei sarà costretta a correre a Roma per cercare di tirare su di morale il padre in occasione dell'ennesimo passo falso della sua carriera. Il famoso attore, però, non sarà l'unico ad avere bisogno del suo aiuto: il viaggio nella capitale, infatti, avrà delle conseguenze sorprendenti. Accadrà qualcosa di importante tra la moglie di Filippo e Claudio?

Nel frattempo a Napoli, Roberto comincerà a riprendersi e Marina sarà rassegnata ad affrontare le ripercussioni di quanto accaduto qualche giorno prima tra il marito e Matteo. La donna sarà certa che Ferri abbia in mente qualcosa per portare a termine la sua vendetta: farà bene il personaggio interpretato da Luca Ward a restare in guardia? Si riparlerà del reality show di cucina al quale Patrizio deciderà di partecipare. Sarà per lui un'occasione irripetibile che potrebbe aprire la strada della sua carriera: per questo il figlio di Raffaele avrà bisogno dell'aiuto di tutti a partire da quello di Rossella e di Vittorio.

