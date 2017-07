Una Vita / Anticipazioni 6 luglio: Humilidad finge il suicidio per incastrare Mauro

Una vita

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 6 LUGLIO IL FINTO SUICIDIO DI HUMILIDAD

La suspense regnerà sovrana nella puntata di Una Vita di oggi nella quale per la prima volta Humilidad metterà in mostra il suo vero volto. Non sarà una vittima della situazione, come aveva voluto far credere fin dall'inizio, ma una donna fredda e calcolatrice, pronta a tutto per prendersi l'uomo che ama. Consapevole dei sentimenti di Mauro per Teresa, Humilidad passerà alle maniere forti fingendo di suicidarsi. Si tratterà solo di una messinscena che avrà luogo grazie alla collaborazione del sempre presente Padre Fructuoso. Sarà dunque un gesto necessario per fare in modo che San Emeterio e Teresa si sentano in colpa, smettendo di incontrarsi segretamente. Basterà tutto questo per raggiungere l'obiettivo prefissato? I problemi regneranno sovrani oggi ad Acacias 38 dove terrà banco un nuovo scontro anche tra Susana e la sua famiglia: la donna, dopo lunghe riflessioni, deciderà di rifiutare alla merenda in Cioccolateria confermando di non essere disposta ad accettare la relazione tra il figlio e Susana.

BRUTTE NOTIZIE PER MARTIN

I problemi oggi a Una Vita non si limiteranno al finto suicidio di Humilidad o alle dispute all'interno della famiglia di Susana. Le speranze di Martin, infatti, finiranno per risultare vane quando Calanda interverrà, dando la sua versione dei fatti sull'attentato accaduto diverso tempo prima nel quartiere. Il losco individuo metterà seriamente nei guai il fidanzato di Casilda, che verrà da lui additato come la mente di quel terribile avvenimento che era costato la vita a Maximiliano. A quel punto la richiesta d'indulto, che in precedenza sembrava praticamente certa, verrà respinta e per l'ex soldato ogni speranza sembrerà definitivamente perduta. La pena di morte sarà a questo punto inevitabile? Terribili novità riguarderanno anche la famiglia Palacios, alle prese con gli errori commessi negli ultimi tempi da Ramon. La notizia della morte di Gines, avvenuta in circostanze misteriose, farà disperare Ramon: anche Trini e Maria Luisa correranno un grave pericolo?

