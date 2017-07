VENTO DI PASSIONI/ Su Rete 4 il film con Brad Pitt e Anthony Hopkins (oggi, 6 luglio 2017)

Vento di passioni

VENTO DI PASSIONI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 6 LUGLIO 2017: IL CAST - Vento di passioni, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 6 luglio 2017 alle ore 16.45. Una pellicola cinematografica prodotta negli Stati Uniti nel 1994 per la regia di Edward Zwick. Il film, di genere drammatico, guerra e sentimentale, dura due ore e otto minuti. Tra gli attori protagonisti ci sono Brad Pitt, Anthony Hopkins, Julia Ormond e Aidan Quinn. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

VENTO DI PASSIONI, LA TRAMA - Il colonnello William Ludlow (Anthony Hopkins) decide di ritirarsi dalle armi in seguito alla pessima politica adottata dal governo americano nei confronti del popolo indiano, da quando la moglie l'ha lasciato, Ludlow vive nel Montana, si dedica ai suoi tre figli e alla sua fattoria. I ragazzi crescono e Samuel (Henry Thomas), uno dei fratelli, annuncia il suo fidanzamento con Susannah Fincannon (Julia Ormond), la ragazza che ha incantato tutti e tre i fratelli con la sua bellezza. Quando scoppia il primo conflitto mondiale il giovane si arruola volontario, seguito dai fratelli che vogliono proteggerlo. Purtroppo Samuel viene ferito a morte mentre gli altri due, Alfred (Aidan Quinn) e Tristan (Brad Pitt), ritornano sani e salvi a casa. I due diventano subito rivali, entrambi infatti sono innamorati da sempre della bella Susannah.

La ragazza sceglie Tristan ma, dopo qualche tempo, il giovane prova un grande senso di vuoto, quindi abbandona tutto e decide di partire senza avere una meta precisa. Susannah gli resta fedele ed aspetta il suo ritorno, invece riceve una lettera da Tristan che le comunica la fine della loro relazione. Alfred si fa avanti e sposa la ragazza. A distanza di tempo Tristan ritorna a casa, apprende che suo fratello Alfred ha fatto una brillante carriera in politica ed ha anche sposato Susannah. Quando conosce Isabel (Karina Lombard) si innamora di lei e la sposa. L'America sta vivendo il periodo del Proibizionismo e lo stesso Tristan si dà al traffico clandestino di alcolici. La polizia lo tiene d'occhio e un giorno Tristan e la sua famiglia sono vittime di un agguato. Isabel II viene uccisa da un poliziotto e Tristan, furibondo, si lancia verso l'agente e lo picchia con tutte le sue forze. Dopo il funerale della donna, Alfred suggerisce al fratello di costituirsi per l'aggressione ai danni del poliziotto e di scontare la relativa condanna pari ad un mese di prigione.

Dopo il carcere, Tristan è ancora deciso di vendicare la morte della moglie, quindi cerca il poliziotto responsabile e lo uccide. Nel frattempo Susannah, già depressa per la fine della sua relazione con Tristan, quando scopre che non può avere figli si suicida. La polizia arriva a casa Ludlow con l'intenzione di uccidere Tristan, questi, per evitare ai figli di assistere alla sua fine, chiede di essere ammazzato nel bosco. Qui interviene Colpo Di Pugnale che aiuta Tristan a scappare. Prima di andare prega il fratello Alfred di pensare ai suoi figli. Sono passati molti anni, Tristan è diventato vecchio e, mentre si aggira nel bosco, viene assalito da un orso; l'uomo tenta di difendersi ma la forza dell'orso prevale e uccide Tristan.

