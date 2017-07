Virginia Raffaele / Da "Quelli che il calcio" a "Sanremo", tutti i successi dell'imitatrice (Techetechetè)

Virginia Raffaele

VIRGINIA RAFFAELE, IL SUCCESSO E LE ACCUSE DI BELEN RODRIGUEZ (TECHETECHETÈ)

Amata dal grande pubblico per la sua straordinaria simpatia, ma soprattutto grazie all'abilità di ricostruire tic, vizi e virtù dei personaggi più amati del piccolo schermo, Virginia Raffaele è finita molto spesso al centro della bufera a causa delle sue imitazioni, poco gradite, a quanto pare, dai protagonisti "originali". Fra i suoi detrattori più agguerriti c'è Belen Rodriguez, che non ha mai nascosto di non gradire l'imitazione che la comica ha ricalcato sul suo personaggio e più volte si è espressa contro la Raffaele, senza risparmiarle parole avvelenate. "Non mi sta più simpatica quell’imitazione. Lei ha un talento smisurato, ma se un personaggio ti ha portato al successo lo devi anche rispettare", ha detto infatti la Rodriguez, che tramite le pagine di Libero Quotidiano ha accusato l'imitatrice di essere ripetitiva e poco rispettosa nei confronti delle donne: "Le parole di Virginia sono un’offesa alle donne (...) a furia di ripeterti è ovvio che devi diventare sempre più pesante. Non fai più ridere". (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

TUTTI I SUCCESSI DELL'IMITATRICE (TECHETECHETÈ)

Protagonista assoluta dell'ultima stagione televisiva, Virginia Raffaele questa sera sarà al centro della nuova puntata di Techetechetè, che attraverso i filmati contenuti nelle teche Rai, ripercorrerà i momenti più divertenti della sua gloriosa carriera. Ma quali saranno gli sketch riproposti questa sera dal sapiente montaggio? Quasi certamente, la scena si sposterà sugli esordi dell'imitatrice, che ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo nei primi anni 2000 partecipando Bla Bla Bla, su Rai 2 e a Quelli che il calcio. Proprio nel programma domenicale l'imitatrice si è distinta portando in scena la parodia della nota criminologa Roberta Bruzzone e della nuotatrice Federica Pellegrini, ma di certo non mancheranno i suoi successi più recenti, a partire da quelli registrati a Sanremo, dove nel 2016 ha ottenuto un grande seguito affiancando Carlo Conti nella conduzione e proponendo alcune fra le sue maschere più celebri. (Aggiornamento di Fabiola Iuliano)

IL DIVERTENTE COMMENTO ALLA MARRONE SUI SOCIAL (TECHETECHETÈ)

La puntata odierna di Techetechetè in onda su Rai 1 permetterà ai telespettatori di gustare alcune delle più divertenti imitazioni della celebre artista romana Virginia Raffaele. Per la Raffaele questa è stata senza dubbio la stagione della consacrazione a livello nazionale come del resto conferma l’enorme successo raccolto dal suo primo one woman show televisivo Facciamo che io ero, trasmesso nella prima serata di Rai 2. In attesa di rivedere alcune delle performance più significative proposte sui canali della Rai, vi segnaliamo come in queste ore la Raffaele si sia divertita a commentare un post di Emma Marrone imitando Belen Rodriguez. In pratica la cantante salentina ha pubblicato una foto che la ritrae di spalle e senza reggiseno. La Raffaele ha simpaticamente evidenziato suscitando i Mi Piace degli altri utenti: “O meo Deo!!! Sei senza spalina”.

LA MILO E BELEN CONTRO DI LEI (TECHETECHETÈ)

Le imitazioni di Virginia Raffaele spesso e volentieri hanno suscitato reazioni non positive da parte delle dirette interessate. Dopo la diatriba con Ornella Vanoni, la Raffaele è finita nel mirino di Sandra Milo e Belen Rodriguez che hanno manifestato un certo malcontento. La Milo durante una puntata di Pomeriggio 5 ha rimarcato: “Virginia non ha il senso dell'ironia. Già l'imitazione di Sanremo non era divertente, non parliamo poi dell'ultima: mi veniva da piangere, era tristissima. E questo per una comica è una cosa imperdonabile. Facciamo che io ero? è stata una cosa di una malinconia unica. Imitare ha senso se fai ridere, se sei ironico, se cogli un aspetto del personaggio che interprete che è poco evidente, ma che lo caratterizza”. Contrariata anche Belen Rodriguez: “Se fai tante puntate con la parodia di Belén, o di altre, perché a me pare che non si rinnovi mai, non ci puoi sempre massacrare così sempre. All’inizio era leggera, adesso è troppo. Si è persa nell’emulazione, ora si diverte di più a fare vedere la sua coscia per dimostrare che anche lei ha una fisicità notevole. È decaduta nella volgarità. Scontata e banale”.

