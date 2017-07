Velvet 4 / Anticipazioni prima puntata: Alberto e il mistero della sua morte?

Velvet 4, la nuova stagione

VELVET 4, ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA: LA STORIA E IL CAST

Torna questa sera, su Raiuno, l’appuntamento con la fiction spagnola Velvet, ambientato negli anni ’50 e che racconta la storia dei lavoratori e dei titolari di una famosa casa di moda. Velvet racconta la storia d’amore di Ana, interpretata da Paula Echevarrìa, e il ricco proprietario della galleria, Alberto, interpretato da Miguel Angel Silvestre. La serie è giunta alla quarta stagione e andrà in onda ogni giovedì su Raiuno. Gli episodi di Velvet 4 sono sette e sono gli ultimi di una serie che, in Spagna, ha riscosso un grande successo di pubblico e critica. I protagonisti di Velvet 4 sono Ana, diventata ormai una stilista affermata, Alberto Marquez Navarro, Marco Caifano, interpretato da Francesco Testi, Cristina Otegui, interpretata Manuela Velasca, Carlos Alvarez che ha il volto di Peter Vives.

ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

La terza stagione di Velvet si era conclusa con la presunta morta di Alberto. Tutti, compresa Ana, credono che l’erede della Galleria Velvet sia morto in un disastro aereo. In realtà, Alberto è vivo e ha provato a mettersi in contatto con Ana attraverso delle lettere ma inutilmente. A Madrid, nel frattempo, Cristina, dopo aver tentato di uccidere Ana, è stata ricoverata in una clinica specializzata. Cosa succederà nella quarta stagione?

NELLA QUARTA STAGIONE DI VELVET IL RITORNO DI ALBERTO

Nella prima puntata, ci sarà un salto temporale che porterà i protagonisti della fiction spagnolo a vivere cinque anni dopo il disastro aereo che ha coinvolto Alberto. Ana è diventata una famosa stilista e vive con suo figlio, chiamato Alberto, esattamente come suo padre. Carlos, cerca in tutti i modi di convincere Ana a rifarsi una vita con lui mentre Cristina, lavorando anche lei alla Galleria Velvet, cerca in tutti i modi di mettere i bastoni tra le ruote ad Ana. Nel momento in cui Ana decide di ricominciare a vivere accanto a Carlos, Alberto ritorno a Madrid. La vita di Ana e del figlio Alberto cambierà nuovamente ancora una volta.

