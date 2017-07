Velvet 4/ Video replica e diretta streaming prima puntata: Ana e Cristina insieme alle Gallerie

Velvet 4, la nuova stagione

Velvet 4, video replica e diretta streaming prima puntata del 6 luglio

Velvet 4 finalmente in onda su Rai1 con i momenti salienti e l'emozione che porterà ai fan rivedere Ana cinque anni dopo il finale della terza stagione. La nostra protagonista si presenta sulla pista dell'aeroporto in forma smagliante, capelli corti, vestito chic e l'accoglienza di una diva. L'ex sarta è ormai una stilista affermata ma anche una mamma. Accanto a lei si presenta alle Gallerie il piccolo Alberto Jr, figlio di Ana e dello scomparso Alberto, e diventa subito amico di Cristina, la bambina figlia della folle Cristina.

Sono questi alcuni dei momenti salienti della prima puntata di Velvet 4 che prenderà il via questa sera anche in Italia ma senza Alberto, ancora dato per morto in quel famoso incidente aereo. Le sue lettere sono state sapientemente nascoste e tutti alle Gallerie (quasi) ignorano che sia ancora in vita. Anche per gli altri protagonisti della serie spagnola le cose sono cambiate e mentre c'è chi fa i conti con ben due gemelli c'è chi, come Mateo, ha lasciato tutto per prendere le redini di un'importante rivista Glamour.

I più sfortunati che questa sera non potranno piazzarsi davanti alla tv per assistere alla messa in onda della puntata potranno farlo in streaming da dispositivo mobile (smartphone o tablet) grazie alla sezione apposita del sito Rai ovvero al link http://www.raiplay.it/dirette/rai1. Come tutti gli altri show Rai anche Velvet sarà a disposizione qualche ora dopo la messa in onda nella sezione ondeman del sito Rai ovvero all'indirizzo http://www.raiplay.it/. La puntata sarà disponibile anche nei prossimi giorni.

