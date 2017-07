Anticipazioni Il Segreto / Puntata 7 luglio: Matias incastra i suoi fratelli?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 7 LUGLIO MATIAS AIUTA I FRATELLI?

Si conclude oggi la programmazione settimanale de Il Segreto. Come già accaduto le scorse settimane, la telenovela non andrà in onda di sabato (stessa sorte di Una Vita, Cherry Season e la puntata inedita di Beautiful) e non ci sarà neppure domenica sera, preferita ad un lungo episodio proprio della cugina Una Vita. L'appuntamento odierno lascerà tuttavia i telespettatori con il fiato sospeso a causa della difficile situazione in cui si verrà a trovare Matias: dopo avere scoperto che i corpi degli autisti del furgone portavalori sono stati trovati in fondo al lago, il figlio adottivo di Emilia e Alfonso cercherà di farsi rivelare dai fratelli cosa sia davvero accaduto. Per questo gli chiederà di essere accompagnato nel luogo in cui tengono nascosta la cassaforte: i due ragazzi festeggeranno ma non potranno sospettare l'imminente arrivo della Guardia Civile. Il merito sarà proprio di Matias?

MATRIMONIO IN VISTA ALLA MIEL AMARGA

Nell'appuntamento con Il Segreto del venerdì si tornerà a parlare dei progetti matrimoniali di Carmelo e Mencia, decisi a realizzare il loro sogno d'amore dopo una lunga separazione. Per questo Leal si rivolgerà a Don Anselmo chiedendogli di celebrare le nozze il prima possibile. Seppur titubante, a causa dei problemi economici dei Santacruz, il sacerdote accetterà confermando che la coppia non dovrà attendere a lungo per diventare marito e moglie. Severo e famiglia avranno un'altra ragione per cui rallegrarsi ovvero la ritrovata pace con i Dos Casas: Hernando offrirà il suo aiuto economico agli abitanti della Miel Amarga (ancora in grossa difficoltà a causa del blocco dei loro beni) mentre Camila potrà riconfermare la sua amicizia a Candela, Sol e Mencia. Tutto è bene quel che finisce bene? Almeno fino alla prossima tragedia che, siamo certi, non tarderà ad arrivare...

