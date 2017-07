BELEN RODRIGUEZ/ News: Andrea Iannone arriva ad Ibiza, la crisi tra la coppia è superata?

Belen Rodriguez

BELEN RODRIGUEZ, NEWS: ANDREA IANNONE AD IBIZA, CANCELLATE LE VOCI DI CRISI?

Da giorni la possibile crisi tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone è sulla bocca di tutti i fan della coppia e degli appassionati di gossip. Sembra infatti che il pilota della MotoGp non abbia affatto gradito l'avvicinamento avvenuto negli ultimi tempi tra la fidanzata e l'ex marito Stefano De Martino, anche se questa ritrovata serenità va attribuita più che altro al comune affetto per il figlio Santiago. In molti si erano chiesti se Andrea alla fine avesse raggiunto la fidanzata a Ibiza, approfittando della pausa dalle gare e la conferma della sua presenza nell'isola spagnola è finalmente arrivata. Il pilota è stato immortalato da uno scatto del settimanale Nuovo mentre si trova su una barca al largo di Ibiza, proprio insieme a Santiago e a Belen.

Da esse non si notano atteggiamenti particolarmente romantici, tanto che qualcuno continua a dirsi certo che la tensione sia ancora presente all'interno della coppia. Anche se non si può parlare di rottura definitiva, l'assenza di foto o di dichiarazioni ufficiali nei rispettivi profili Instagram (social preferito da entrambi) continua a mantenere alta la curiosità dei fan, convinti che la crisi sia in atto: tutta colpa di Stefano De Martino? O c'è sotto dell'altro? L'estate è ancora lunga e siamo certi che i due protagonisti non finiranno di stupire...

