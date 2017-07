Beautiful, anticipazioni americane: il ritorno di James Warwick a Los Angeles

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: IL RITORNO DI JAMES WARWICK

Un nuovo clamoroso ritorno sarà protagonista delle puntate di Beautiful in onda negli Stati Uniti a metà agosto. La notizia è stata data solo ieri dal diretto interessato che ha rilasciato un intervista al Tv Insider: l'attore Ian Buchanan ha ufficializzato il suo ritorno nel cast della soap a partire dal 5 agosto nel ruolo dello psichiatra James Warwick. Per il momento non sono stati svelati ulteriori dettagli, ad esclusione del motivo per il quale l'ex amante di Taylor verrà richiamato a Los Angeles: sarà lo stesso Eric a richiedere la sua presenza per verificare lo stato di salute di Sheila Carter, rientrata recentemente nella sua vita.

Proprio la scoperta dell'infermiera della relazione extraconiugale di Ridge e Quinn, ha obbligato la coppia a rivelare il loro segreto al patriarca che è rimasto ovviamente distrutto davanti alla notizia del tradimento. E mentre i fan di tutto il mondo si interrogano sulle conseguenze che questa novità avrà sul matrimonio dello stilista, James avrà il difficile compito di capire se davvero la sua ex moglie sia cambiata come vuole far credere. Si è presentata davanti ad Eric affermando di essere una donna proprio grazie a lui e di avere il bisogno di dimostrarglielo. Ma davvero potrà dirsi cambiata? Non dimentichiamo che Bradley Bell ha annunciato che la presenza dell'attrice Kimberlin Brown durerà un anno e che in tale periodo arriverà allo scontro mortale con Quinn. Per quanto riguarda James Warwick, invece, la sua partecipazione alla soap sarà limitata a qualche episodio.

© Riproduzione Riservata.