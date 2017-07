Beautiful anticipazioni puntata 7 luglio: Quinn minaccia Liam

Katherine Kelly Lang - Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 7 LUGLIO: WYATT CHIEDE UN'ALTRA POSSIBILITA'

Ultima puntata settimanale inedita per Beautiful che oggi confermerà le vere intenzioni di Quinn riguardanti la sua proposta a Steffy: la carica di amministratore delegato le permetterà di lavorare costantemente con Wyatt dando una seconda possibilità a quest'ultimo. Sarà proprio il figlio della Fuller a giocare per la prima volta a carte scoperte con la moglie: poco dopo la riunione alla Forrester Creations nella quale sono state annunciate le nuove cariche dirigenziali, Wyatt esprimerà la sua soddisfazione per le recenti novità. Si dirà molto felice dei miglioramenti nel rapporto tra la madre e Steffy e proporrà alla Forrester di tornare indietro sui suoi passi: ora che il peggio con la suocera è passato, potrà pensare di salvare il loro matrimonio che davanti alla legge non è mai giunto al termine. Ma quale sarà la risposta della Forrester alla situazione che lo stesso Liam aveva annunciato in precedenza? Riuscirà ad uscire senza problemi da uno scontro già complicato?

QUINN MINACCIA LIAM!

Quinn è davvero cambiata o continua ad essere la persona pericolosa di sempre? Il dubbio non sarà solo di Liam ma anche di Katie, che si sfogherà con Brooke esprimendole il suo pensiero. In occasione della visita alla sua nuova casa, la madre di Will parlerà alla parente della ritrova amicizia con Eric oltre che della eccessiva gelosia della Fuller. Secondo Katie, la vicina di casa è ancora pericolosa e per questo dovrà essere tenuta sotto controllo. Poco dopo i dubbi della Logan si trasformeranno in realtà: dopo il duro scontro nel quale Eric ha espresso le sue preferenze a favore di Wyatt, Liam parlerà da solo con Quinn. Sarà in tale circostanza che la donna metterà in evidenza il suo vero volto e minaccerà, anche se in maniera non troppo esplicità, il suo rivale. Tale conversazione però verrà ascoltata dalla stessa Katie che, non vista, otterrà le conferme che andava cercando. Le userà per rivelare a Eric e ai Forrester i rischi che stanno correndo?

