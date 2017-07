Cherry Season, anticipazioni 7 luglio: Oyku prepara la sua vendetta contro Ayaz

Cherry Season - La stagione del cuore

CHERRRY SEASON, ANTICIPAZIONI 7 LUGLIO SEYMA INCASTRA METE?

La tristezza continuerà a regnare sovrana anche nella puntata di Cherry Season di oggi, che Canale 5 trasmetterà a partire dalle ore 14:45 circa. Si tratterà dell'ultimo appuntamento della settimana per la soap turca che (come Beautiful, Il Segreto e Una Vita) non andrà in onda di sabato. Dopo il bacio al quale ha assistito durante il campeggio dell'università, Oyku sarà amareggiata e arrabbiata allo stesso tempo. Non riuscirà a capacitarsi di come Ayaz abbia potuto dimenticarla così velocemente anche se sarà costretta ad arrendersi di fronte all'evidenza: l'architetto la tradiva anche quando erano una coppia e dichiarava di amarla follemente.

Con questi pensieri che agiteranno la sua mente, Oyku deciderà che è giunto il momento di portare a termine la sua vendetta. Per questo creerà grossi problemi sia ad Ayaz che a Isik sul lavoro, anche se l'architetto riuscirà a sventare due volte le intenzioni della sua amata mettendola in guardia. Dovrà smetterla di comportarsi in questo modo e rassegnarsi all'idea che tra loro è finita per sempre. Per Oyku, però, sarà difficile dimenticare un amore tanto grande anche se Mete userà ogni metodo in suoi potere per convincerla ad andare avanti con la sua vita, dandogli un'altra possibilità. E sempre a proposito del fratello di Burcu, per lui presto le cose potrebbero mettersi male: Seyma scoprirà il ricatto del suo ex amante e gli dichiarerà guerra, minacciando di rivelare quanto prima ad Oyku la verità sul comportamento di Ayaz.

