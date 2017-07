Dayane Mello/ Carlo Gussalli Beretta è il nuovo amore? La brasiliana e il rampollo beccati insieme

Dayane Mello

Dayane Mello, il nuovo amore è il rampollo Carlo Gussalli Beretta? I due beccati insieme al mare a Forte dei Marmi

Nuovo amore per Dayane Mello e no, non si tratta del bel Stefano De Martino! L'ex naufraga dell'Isola dei Famosi è stata paparazzata insieme a Carlo Gussalli Beretta, 20 anni, figlio di Franco, presidente dell'omonima fabbrica di armi e di Umberta Gnutti. La modella 28enne e il nuovo fidanzato sono stati beccati in spiaggia a Forte dei Marmi, come illustra il settimanale Oggi. Carlo, biondo e palestrato, è stato fotografato durante alcune giornate al mare con la bella Mello. La loro relazione doveva restare segreta, forse perché iniziata da poco o per godersi un po' di privacy. La scelta di Forte dei Marmi come mèta delle vacanze non è sfuggita però ad occhi indiscreti. Carlo ha studiato in un prestigioso collegio svizzero, e fino a questo momento il suo nome non era circolato nelle indiscrezioni del gossip, anche se erano circolate alcune sue foto a un party insieme a Bianca Balti.

La sudamericana intanto fa q avanti e indietro tra gli Stati Uniti, dove lavora, e l'Italia, dove vive la sua bimba, Sofia, di 3 anni, nata dalla relazione con il modello Stefano Sala. Non ci resta che seguire la vincenda per scoprire quali sviluppi può avere la nuova storia. Carlo e Dayane sembrano mostrare già un'ottima intesa. Il tempo sarà come sempre giudice supremo ed insindacabile. L'augurio di tutti è che la nuova coppia riesca a consolidare il loro amore.

