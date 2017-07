ECCEZIONALE VERAMENTE / Anticipazioni nona puntata 7 luglio: ancora risate con Facchinetti e company

Eccezionale veramente

ECCEZIONALE VERAMENTE, NONA PUNTATA 7 LUGLIO 2017: LE ANTICIPAZIONI E LE INFO STREAMING - Stasera, venerdì 7 luglio, in onda su La7 la nona puntata di "Eccezionale veramente". Cosa vedremo? Ancora risate e comici che tentano la fortuna sotto l'attento giudizio della giuria in studio composta da Diego Abatantuono, Selvaggia Lucarelli, Paolo Ruffini e un protagonista speciale diverso per ogni puntata. Lo show comico verrà condotto ancora una volta dall'ex capitano uncino Francesco Facchinetti, attualmente impegnato anche con la promozione massiccia di Riccardo Marcuzzo, vincitore della categoria canto di Amici 16 che sta facendo piazza pulita di premi con il suo primo EP dal titolo "Perdo le parole". Nel corso del nuovo appuntamento con Eccezionale Veramente, ci sarà spazio per le esibizioni e, alla fine di ognuna, il conduttore chiederà il parere dei giudici con rispettiva votazione.

Nel backstage, ancora una volta spazio per la comicità di Roberto Lipari che, come ben sapete ha trionfato durante il corso della prima edizione dello show. L'attore e comico, avrà ancora una volta la possibilità di interagire con i comici che, una volta terminata la propria esibizione, si avvicenderanno del backstage. Lipari quindi, avrà il compito di registrare le emozioni a caldo con tanto di commento dal dietro le quinte. Dopo avere vinto la prima edizione del programma comico, Roberto Lipari si è portato a casa oltre che tante soddisfazioni anche un buon successo ed una tournée in giro da questo mese per l'Italia, tra la sua Sicilia, la Calabria, Toscana e Sardegna.

Stasera quindi, se volete passare qualche ora in serenità tra risate e pura comicità, vi invitiamo a collegarvi su La7 dove andrà in onda la nona puntata di Eccezionale Veramente. Diversi saranno i momenti dedicati al sorriso e la spensieratezza e, anche la stagione estiva ci propone dei programmi freschi e spensierati. Eccezionale Veramente, potrà essere anche seguito in diretta streaming tramite Personal Computer e dispositivi mobili.

