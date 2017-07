FRANCO DI MARE / Lascia la moglie per una barista di 24 anni? Il nuovo gossip dell'estate

Franco Di Mare lascia la moglie

FRANCO DI MARE LASCIA LA MOGLIE: SI E' INNAMORATO DI UNA BARISTA 24ENNE - Estate, tempo di vacanze, bagni al mare e... gossip! Dopo la paparazzata di Ambra Angiolini tra le braccia di Massimiliano Allegri, arriva una news che riguarda un altro volto noto del panorama televisivo italiano: Franco Di Mare. Cosa è successo al popolare giornalista dallo sguardo familiare e buono? L'uomo si è separato dalla moglie Alessandra perché si è innamorato di un'altra: chi è? Si tratta di una barista 24enne di nome Giulia che lavora al centro di produzione Rai di Saxa Rubra. Naturalmente, non vi è ancora nessuna certezza che la news di gossip possa corrispondere al vero in quanto, a darne totale diffusione non è stato il diretto interessato bensì Alberto Dandolo, sia tra le pagine di "Oggi" che attraverso i suoi canali social. La notizia però, in pochissimo tempo ha fatto il giro della rete sollevando non poche polemiche, come è classico che sia in questi casi. Franco Di Mare infatti, non è proprio un giovincello e si porta appresso con una certa dignità i suoi (quasi) 62 anni. La bellissima barista invece, ne avrebbe compiuti 24 solo da alcuni mesi. Naturalmente, non ci permettiamo di giudicare oppure puntare il dito in qualsiasi modo ma, come volevasi dimostrare, a dire la sua ci ha pensato già il popolo della rete. La news di gossip, se fosse vera, potrebbe presto mettere da parte gli ultimi scoop delle recenti giornate. Franco Di Mare e la giovanissima barista, si sarebbero proprio conosciuti negli studi romani della televisione di Stato dove il simpatico giornalista napoletano conduce Uno Mattina.



Alberto Dandolo, con la solita ironia che lo contraddistingue, ha commentato la news condividendola anche tramite Facebook: “Anvedi te! A “Uno Mattina” ci danno dentro come se non vi fosse un domani!!! Il super cattolico Francuzzo Di Mare (62 anni) ha infatti lasciato la moglie e se ne e’ andato a convivere con Giulia (24 anni, in foto), bombastica barista di Saxa Rubra". Secondo l'irriverente penna di "Oggi" e "Dagospia" quindi, non solo Franco Di Mare avrebbe lasciato la moglie ma i due piccioncini sarebbero già andati a convivere!

