Federica Carta Vs Riki? Mistero sul presunto litigio ma la cantante sbotta sui social! - Da giorni non si parla d'altro e i fan sono in crisi. Federica Carta e Riccardo Marcuzzo alias Riki sono in crisi? Sembra proprio di sì. Naturalmente non stiamo parlando di una storia d'amore visto che i due hanno sempre smentito ogni coinvolgimento parlando di amicizia, ma sicuramente di qualcosa che ha infastidito la bella Federica. La cantante di Amici ha sempre sorvolato sul suo rapporto con Riccardo in questi ultimi giorni ma nell'ultima diretta social è arrivata addiittura a snobbare la domanda diretta sul presunto litigio sbottando poi un attimo dopo "Ma che ne sapete?" e ancora "Io sto bene così".

Tanto è bastato per far saltare sulla sedia i fan di Federica e Riccardo ma, soprattutto, quelli della squadra blu che per mesi hanno tifato per i due e li hanno amati complici e carini in casetta. Tutto cambia e il tempo allenta i rapporti ma questa volta sembra essere successo qualcosa di strano. I due al momento non hanno confermato litigi o tensioni varie ma è vero anche che incontrare i fan e ricevere sempre le stesse domande su Riki e sul loro rapporto non deve essere piacevole e questo potrebbe innervosire chiunque tanto che, in tempi non sospetti, sempre Federica aveva ribadito: “Ammetto che vedendo dei video girati in casetta siamo molto carini insieme, ma non ce la faccio più. Preferisco concentrarmi sulla musica”.

