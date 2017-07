GABRIELE CIRILLI / Da "Chi è Tatiana" al "Gagnam Style" tutti i suoi tormentoni (Techetechetè)

Gabriele Cirilli

GABRIELE CIRILLI, I SUOI SUCCESSI SU RAI 1 (TECHETECHETÈ)

Nella puntata di questa sera, di venerdì 7 luglio di Techetecheté, ci sarà ampio spazio per le molte impersonificazioni di uno dei comici più istrionici del nostro tempo, Gabriele Cirilli. Nato a Sulmona, Cirilli per lungo tempo è stato un comico apprezzato a livello locale, ma il boom a livello nazionale per lui è arrivato alla fine degli anni Novanta, quando si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie al tormentone ''Chi è Tatiana'', sul palco di Zelig, il popolare programma che ha lanciato nel corso degli anni decine e decine di stelle della comicità italiana. E' il passaggio in Rai però che ha permesso a Gabriele Cirilli di dare sfogo ad un talento istrionico, capace di passare dall'imitazione al ballo fino al canto con grandissima versatilità. La partecipazione ad alcuni show a metà fra reality e talent è riuscito ad aumentare considerevolmente la sua popolarità. Nel 2007 si è distinto partecipando a 'Ballando con le stelle', ma è stato successivamente, con la partecipazione a ''Tale e Quale Show'' condotto da Carlo Conti, che il suo personaggio ha vissuto una vera e propria impennata nel gradimento della gente.

LE IMITAZIONI CHE LO HANNO RESO CELEBRE

Esilarante ma al tempo stesso estremamente fedele la sua imitazione della popstar maschile coreana Psy nell'interpretazione del tormentone ''Gagnam Style'', per Cirilli la vetrina di ''Tale e Quale Show'' è stata fondamentale per mettere in luce le sue qualità di imitatore, che sono state apprezzate dal pubblico anche nel corso dei numerosi spettacoli teatrali che nel corso della sua carriera ha saputo portare in giro per l'Italia. Dopo alcune comparsate negli anni Novanta, è stato proprio il successo ottenuto grazie a ''Tale e Quale Show'' a portarlo di nuovo anche sul grande schermo, con un ruolo nel film ''Matrimonio al Sud''. Nel 2016 è passato dall'altra parte della barricata in un talent, facendosi notare per la conduzione del talent show ''Eccezionale veramente'', dedicato alla scoperta di giovani comici. Nella puntata di questa sera di Techetecheté, ci sarà dunque spazio per una grande serie di spezzoni dedicati alla comicità di Gabriele Cirilli, che nel corso della sua carriera ha ricoperto anche il ruolo di inviato per 'Quelli che il Calcio', confermando il suo grande feeling con Mamma Rai dopo gli inizi a Mediaset.

© Riproduzione Riservata.