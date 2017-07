GORILLA NELLA NEBBIA/ Su Rete 4 il film con Sigourney Weaver (oggi, 7 luglio 2017)

film

GORILLA NELLA NEBBIA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 7 LUGLIO 2017: IL CAST

Gorilla nella nebbia, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 7 luglio 2017 alle ore 15.40. Una pellicola di genere drammatica che è stata prodotta nel 1988 negli Stati Uniti D’America grazie all’ interessamento di un cartello di case di produzione, la regia è stata affidata al bravo Michael Apted mentre nell'ottimo cast di attori spiccano Sigourney Weaver e Bryan Brown i quali interpretano rispettivamente Dian Fossey e Bob Campbell. La pellicola è stata vista più volte sui piccoli schermi televisivi del bel paese, per questo non è possibile ascriverla alle prime televisive. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

LA TRAMA DEL FILM CON BRYAN BROWN E SIGOURNEY WEAVER

La storia si impernia sulla vita di una studiosa Dian Fossey uccisa in Congo in una situazione che non ha mai visto l’individuazione ne dei mandanti ne tanto meno degli esecutori del crimine. Dian lavora per l'importante rivista americana National Geographic, da quest’ultima viene inviata in Africa per riuscire a capire il perché dell’estinzione del gorilla di montagna. L’animale una volta molto diffuso negli altopiani africani, va infatti via via scomparendo e il National vorrebbe capire il perché, prima di effettuare un servizio sul pericolo di estinzione. La Fossey arriva nel paese del centro Africa animata da buone intenzione, la sua ricerca cerca di scongiurare alcune problematiche ambientali, quali l’inquinamento dell’aria e delle falde acquifere. I risultati sono incoraggianti cosa che di fatto però sposta la sua attenzione e i suoi sospetti sull’uomo. Nella zona sono presenti infatti alcuni efferati bracconieri, quest’ultimi a volte coperte dalle forze di polizia locali, vendono le carcasse dei gorilla ricavandone un forte vantaggio economico. La ricercatrice inizialmente viene aiutata dalla società civile, via via che le sue ricerche si fanno più particolareggiate l’aiuto si trasforma in apatia e infine in netta ostilità. La Fossey testarda e imperterrita continua però nelle sue ricerche, fino a quando una sera non viene barbaramente uccisa da mani ignote. Le indagini si dimostrano lacunose segno che l’uccisione ha avuto la copertura delle forze dell’ordine, tra di essi probabilmente alcuni complici del delitto, complici che non volevano per nulla perdere i guadagni economici che la morte del gorilla di montagna garantiva.

