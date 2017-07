I BORGIA / Anticipazioni 7 luglio: la serie di Neil Jordan su Cielo anche con la seconda stagione

I Borgia, anticipazioni

I BORGIA, ANTICIPAZIONI 7 LUGLIO: TRAMA, INFORMAZIONI E CAST DELLA SERIE IN ONDA SU CIELO

A partire dalle 21.15 andranno in onda su Cielo due nuove puntate de "I Borgia". Si concluderà la prima stagione e, di seguito, si aprirà la seconda. L'ultima puntata della prima s'intitola “Nessuno” mentre la prima della seconda si chiama “Il toro dei Borgia”. Di seguito, vi daremo le informazioni necessarie sulla serie e la trama. I Borgia parla delle eventi della famosa famiglia nella Roma del 1492. Al capezzale dell’anziano Innocenzo VIII letteralmente in fin di vita, Giuliano della Rovere e Rodrigo Borgia riflettono già su come prendere possesso del Vaticano facendosi largo spazio verso il pontificato. Tra i due, il secondo avrà la meglio diventando ufficialmente Alessandro VI. L'uomo quindi, cercherà immediatamente di irrobustire il proprio potere anche con l’aiuto dei propri figli illegittimi, facendogli assumere delle posizione fortemente convenienti. Cesare infatti, diventerà presto cardinale mentre Juan diventerà gonfaloniere dell’esercito papale ed infine, la giovane Lucrezia, convolando a nozze con Giovanni Sforza, garantirà alla famiglia, la piena alleanza con il Nord Italia. Complotti, adulteri, omicidi, amori e numerose oscenità saranno i protagonisti assoluti di una serie accattivante come poche interpretata da un cast d'eccezione tra cui spicca il grandissimo Jeremy Irons che interpreta il ruolo di Rodrigo Borgia.

In Italia la prima stagione de I Borgia è andata in onda in prima visione assoluta su LA7 dal 3 al 24 marzo 2013. Le rimanenti stagioni sono state poi trasmesse su Sky Atlantic dal 9 settembre 2016. Nell'Italia del XV secolo, proseguono le lotte per la conquista del potere e gli scandali attorno all'influente famiglia Borgia. L'appassionante serie firmata da Neil Jordan, racconterà la storia del Papa riuscito a far deporre le armi a Re Carlo promettendogli in cambio il suo aiuto con i napoletani. Intanto, tra le altre sue aspettative, vi è anche quella di poter annullare il matrimonio di Lucrezia.

