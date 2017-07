IL SECONDO TRAGICO FANTOZZI/ Su Italia 1 il film con Paolo Villaggio (oggi, 7 luglio 2017)

Il secondo tragico Fantozzi

IL SECONDO TRAGICO FANTOZZI, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 7 LUGLIO 2017: IL CAST - Il secondo tragico Fantozzi, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 7 luglio 2017 alle ore 21.15. Per dare omaggio al genio comico di Paolo Villaggio recentemente scomparso all’età di 84 anni, viene mandato in onda uno dei suoi film più amati, Il secondo tragico Fantozzi. Si tratta di una pellicola del 1976 prodotta da Giovanni Bertolucci con la regia di Luciano Salce, il soggetto tratto dall’omonimo libro di Paolo Villaggio mentre per la stesura della sceneggiatura vi hanno collaborato oltre agli stessi Villaggio e Salce anche Piero De Bernardi e Leonardo Benvenuti mentre nel cast figurano anche Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Giuseppe Anetrelli, Liù Bosisio e tantissimi altri ancora. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IL SECONDO TRAGICO FANTOZZI, LA TRAMA -Per il povero Fantozzi c’è da fare i conti con le prevaricazioni dei propri diretti superiori ed in particolare del Duca Conte che gli impone di lavorare di notte per recuperare le ore perse durante il giorno dallo stesso Duca per via del suo terribile vizio per il gioco d’azzardo. Naturalmente per lo sfruttato Fantozzi i turni diventano praticamente di 24 ore al giorno in quanto durante le ore diurne deve timbrare il cartellino per il proprio orario di lavoro. Tuttavia sembra essere in arrivo per il ragioniere una sorta di premio ed ossia, il Duca ha deciso che sarà proprio lui il dipendente che lo accompagnerà durante la sua trasferta in terra straniera per misurare nel celebre Casinò di MonteCarlo.

Per Fantozzi il viaggio si dimostrerà non essere propriamente un premio tant’è che saranno diversi i disagi con cui dovrà fare i conti. Tra l’altro mentre il suo superiore perde tantissimo alla roulette e agli altri giochi, Fantozzi riesce con un pizzico di insperata fortuna a portare a casa un bella vincita che però gli viene prontamente sequestrata dal duca che grazie ad essere si concede tanti altri benefit durante il soggiorno. Rientrato a casa dalla sua Pina, per Fantozzi i guai ed i problemi non sono sicuramente terminati. Il collega ed inseparabile amico Filini organizza per loro una temuta battuta di caccia che tuttavia si dimostrerà una sorta di battaglia tra i vari cacciatori presenti nella zona boschiva che avrà conseguenze quanto mai nefaste.

Per il povero ragioniere i guai sono sempre dietro l’angolo, come tutte le settimane tutti i dipendenti devono loro malgrado sorbirsi la visione di un film conosciuto come La corazzata Kotiomkin per un cineforum spesso umiliante per il povero Fantozzi che in uno scatto di orgoglio guida una vera e propria rivoluzione da parte dei dipendenti contro il professore appassionato del film arrivando alla distruzione della stessa pellicola. Questo atto di insubordinazione sarà pagato molto caro. Infine, per via di un colpo di testa della signorina Silvani per il nostro amato protagonista verrà messa in discussione la propria amata famiglia ed il posto di lavoro.

© Riproduzione Riservata.