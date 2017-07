IL SEGRETO/ Anticipazioni puntate spagnole: Carmelo diventa il nuovo sindaco di Puente Viejo?

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: CARMELO DIVENTA SINDACO DI PUENTE VIEJO?

Dopo una lunga fase caratterizzata da problemi a non finire, per i Santacruz arriva finalmente un periodo di felicità nelle attuali puntate spagnole de Il Segreto. Candela ha recentemente fatto ritorno a Puente Viejo insieme al piccolo Carmelito (il bambino che tutti avevano pensato fosse morto dopo il parto). Hernando ha accolto moglie e figlio a braccia aperte, finalmente sicuro di poter vivere insieme lontani dagli intrighi di Cristobal Garrigues. Quest'ultimo è stato rinchiuso in manicomio, proprio come in precedenza era accaduto a zia Eulalia. Anche per Carmelo il peggio sembra essere passato: è rimasto fedele all'amico Severo anche quando fingeva di essere cambiato e di averlo tradito nel peggiore dei modi.

E per lui, dopo le sofferenze legate alla morte di Mencia, è tornato anche il grande amore: la maestra Adela, che in un primo momento aveva cercato di resistere a questo sentimento, ha finalmente ceduto all'inevitabile e ha deciso di cominciare una nuova vita insieme a Leal, trasferendosi anche a vivere alla Miel Amarga. Ma le novità per il fedele braccio destro di Severo non sono ginite qui: nel corso dei prossimi episodi spagnoli, infatti, deciderà di presentarsi alle elezioni per il sindaco di Puente Viejo, deciso a sostituire i poco raccomandabili Onesimo e Hipolito. Per lui ci sarà anche un'altra ragione: opporsi a Donna Francisca, evitando che sia lei la 'padrona' indiscussa del problematico paesino spagnolo.

