JUSTIN BIEBER/ News: i ringraziamenti della pop star ai fan europei (oggi, 7 luglio)

Justin Bieber

JUSTIN BIEBER, NEWS: I RINGRAZIAMENTI AI FAN EUROPEI

Le tappe europee del Purpose Tour di Justin Bieber sono state un grande successo. La pop star ha toccato quasi tutti gli Stati del Vecchio Continente fermandosi anche a Monza dove si è esibito lo scorso 18 giugno. Tali concerti sono ora giunti al termine con l'indimenticabile evento all'Hyde Park di Londra lo scorso 2 luglio. Eppure sono ancora vivi nella memoria dell'idolo indiscusso delle teenagers che ha affidato al suo profilo Twitter i ringraziamenti per tutti coloro che l'hanno seguito in questa recente esperienza: insieme alle foto direttamente da Hyde Park, il cantante ha infatti scritto: "Thank you to Europe for an incredible #PurposeTourStadiums".

Archiviato questo frenetico periodo dove ha rimbalzato da una città europea all'altra, Justin Bieber si è diretto in Australia in occasione della Hillsong Conference come già fatto nel 2015. La pop star qualche giorno fa è stata avvistata dai suoi fan e ha elargito a tutti sorrisi e autografi, permettendo anche di scattare foto in sua compagnia. L'atteggiamento criticabile di qualche mese fa, nel quale sembrava gradire poco le attenzioni del Belibers, sembra ora solo un lontano ricordo. Quanto meno fino al prossimo passo falso che potrebbe arrivare già in questa pausa della musica. Ricordiamo dopo circa un mese di pausa, Justin riprenderà il suo Purpose Tour con le nuove date negli Stati Uniti e in Canada.

