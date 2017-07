LA GRANDE STORIA / Anticipazioni puntata 7 luglio: Hitler nella morsa e Göring, la svastica e la droga

La Grande Storia

LA GRANDE STORIA, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 LUGLIO

Torna questa sera, alle 21.20 su Raitre, l’appuntamento con il programma di Raitre “La grande storia”. L’appuntamento odierno, con il contributo di Paolo Mieli, sarà completamente dedicato al nazismo. Due documentari con immagini e documenti che riveleranno segreti su alcuni aspetti noti del nazismo e porteranno a galla i segreti più oscuri della corrente politica tedesca. Il primo documentario s’intitola "Hitler nella morsa": si parte dal 1944, in particolare dallo sbarco in Normandia degli americani che stanno procedendo a liberare la Francia e i Paesi Bassi mentre l’Armata Rossa sta riconquistando le città occupate dalla Germania tre anni prima. Il nazismo è ormai sull’orlo del fallimento ma la fine di Hitler non è ancora arrivato. All’interno del documentario sarà mostrato tutto il dolore provocato dal nazismo negli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale.

Nel secondo documentario, intitolato "Göring, la svastica e la droga" viene mostrato il difficile rapporto tra Hitler e il numero due del nazismo Hermann Göring. Il Fuhrer si scaglia contro il suo ex braccio destro, reo di avergli disubbidito. Viene così a galla un aspetto misterioso del nazismo. Goring, infatti, è un drogato, consumato dalla morfina e dall’anfetamina. Goring, però, non è il solo a consumare droga. Tuttavia, se per lui è un vizio, per gli altri soldati si tratta di un vero e proprio obbligo, imposto degli alti comandi. Tra i vari gruppi del nazismo si consumano tantissime pasticche di anfetamine, chiamate le “pillole di Göring”.

