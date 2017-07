LUIGI BERLUSCONI GAY? / Bacia un amico per “dispetto”: la famiglia resta in silenzio

Luigi Berlusconi

LUIGI BERLUSCONI E' GAY? IL FIGLIO MINORE DI SILVIO BECCATO MENTRE BACIA UN AMICO, IL SILENZIO STAMPA DELLA FAMIGLIA - "Per dispetto bacia l'amico", così titola il trafiletto su Luigi Berlusconi che, dopo la sua pubblicazione sta letteralmente facendo il giro della rete. Il figlio di Silvio è stato paparazzato intento a baciare sulle labbra un ragazzo e, fino a prova contraria, non c'è assolutamente nulla di male. Ciò che ha colpito in tutta questa storia è stata la reazione del popolo della rete. Ed intanto, tra le pagine del settimanale "Oggi" che ha diffuso la notizia, si legge letteralmente: "Mentre Barbara fa la mamma aiutata da fisicatissimi amici, il suo Leone impara a gattonare (quanto basta per giocherellare col fratello Alessandro) e zio Luigi si gode la compagnia dei suoi amici e l’atmosfera cameratesca che con loro si instaura. Tra uno scherzo e un tuffo, pur di tormentare la siesta di uno di loro, Luigi arriva a chinarsi su di lui coinvolgendolo in un goliardico bacio. Del resto, se queste cose non le fai in vacanza, quando le fai?". Il settimanale quindi, non avanza nessun'altra indiscrezione ma, a questo ci ha già pensato il popolo dell'internet. Sul pontile di Villa Certosa, l'allegra famiglia Berlusconi è stata paparazzata e, a questo punto, tutti si chiedono quale possa essere stato il vero intento dietro quel bacio: verità oppure semplice divertimento? Tutto tace al momento, anche perché forse la famiglia Berlusconi sarà occupata in ben altre faccende più importanti. Pier Silvio per esempio, di recente ha presentato i nuovi palinsesti Mediaset per la stagione televisione 2017-2018. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

LUIGI BERLUSCONI E' GAY? IL FIGLIO MINORE DI SILVIO BECCATO MENTRE BACIA UN AMICO, IL WEB ESPLODE - L'universo del gossip, spesso tratta tematiche importanti in maniera fin troppo infantile e superficiale. L'ultima notizia balzata agli onori delle cronache rosa, riguarda Luigi Berlusconi, il figlio più piccolo di Silvio. Luigino è gay oppure no? Beccato mentre baciava (a stampo) un amico, è stato immediatamente sbattuto in prima pagina forse, nel tentativo di oltraggiare in qualche modo il padre, considerato da sempre molto sensibile al fascino femminile. La questione quindi, se intrapresa ed affrontata con un occhio di riguardo e talvolta ben più critico del previsto, potrebbe essere anche scocciante, solo ed esclusivamente però, per i modi con cui è stata trattata (ancora una volta) dal popolo della rete. Il coming out, nella maggior parte dei casi e quando riguarda personaggi pubblici, è sempre un gesto di grande coraggio ed ha una importanza rilevante. Da Tiziano Ferro a Gianna Nannini, le prese di posizione pubbliche influiscono in maniera positiva e, se non si vuole dare ascolto alla "minoranza", talvolta si può comunque prendere in considerazione ciò che dice qualcuno che possiede una voce ben più potete della nostra. Questo quindi, è molto importante e non è da sottovalutare. In questo caso però, il coming out non c'entra assolutamente niente e, in un attimo, una causa di forte interesse, si è trasformata in becero gossip con sterili commenti da terza media.



Luigi Berlusconi per il momento, sta cavalcando (involontariamente) questa onda. Una fotografia scattata probabilmente di nascosto, ritrae il figlio di Berlusconi mentre bacia un ragazzo e, fin qui non c'è assolutamente nulla di male. “Dio c’è”, “E’ il karma”, “Silvio avrà un infarto”, questo si legge in rete: ha davvero un senso logico? Il 28enne dallo scorso giovedì è balzato agli onori delle cronache per uno scatto privato diffuso pubblicamente e, ciò che fa riflettere, non è l'importanza o meno del gesto ma ciò che ne è successivamente scaturito sul web. In poche parole: Luigi Berlusconi sarà libero di baciare chi vuole a prescindere dal sesso? La risposta è semplicemente sì.

