Lino Banfi/ Annuncio shock: "Mia moglie Lucia sta molto male!"

Lino Banfi, annuncio shock dell'attore: "Mia moglie Lucia sta molto male"

MOMENTO DIFFICILE PER LINO BANFI - L'amatissimo Lino Banfi torna ad impensierire il suo vasto pubblico. Se già pochi giorni fa, alla notizia della morte di Paolo Villaggio, Banfi aveva allarmato con il suo addio all'amico su Facebook (Clicca qui per leggere il suo post), nel corso del XVI Festival del Libro Possibile a Polignano a Mare, dove l'attore ha presentato il suo libro- “Hottanta voglia di raccontarvi… la mia vita e altre stronzéte“ - le sue parole sono state un pugno allo stomaco per l'uditorio. Lino Banfi, inizialmente apparso cupo e triste, ha poi confessato di non riuscire ad esprimere la sua solita simpatia perchè per lui non è un periodo semplice: sua moglie Lucia sta male. “Sono in Puglia e ve lo devo dire, mia moglie sta molto male – ha confessato Lino Banfi -. È difficile far sorridere quando si ha una persona cara che non sta bene. Mi sposto eccezionalmente, perché voglio stare vicino a mia moglie, il valore della famiglia viene prima di tutto”.

Un momento davvero difficile per l'attore, sposato con la sua Lucia Zagaria da 55 anni. Era il 1962 infatti quando, dopo 10 anni di fidanzamento, sono convolati a nozze di nascosto alle 6 del mattino perchè la famiglia di lei non era d'accordo. Ma hanno poi celebrato in grande stile nel 2012, anno delle loro nozze d'oro, con al loro fianco i due figli Walter e Rosanna. Prima di andar via da Polignano a Mare, Lino Banfi ha però avuto un altro dolce pernsiero per la moglie, dichiarando: “Ho deciso che tornerò qui tra non molto con Lucia, perché l’ha vista poco questa città“.

