Marco Cartasegna e Valentina Allegri stanno insieme?/ Uomini e Donne, colpo di scena per l'ex tronista

Marco Cartasegna

Marco Cartasegna e Valentina Allegri stanno insieme? Colpo di scena per l'ex tronista di Uomini e Donne!

MARCO CARTASEGNA DIMENTICA FEDERICA CON LA FIGLIA DI ALLEGRI? - Nelle ultime ore si fa sempre più forte il gossip su un presunto nuovo amore per l'ex tronista di Uomini e Donne Marco Cartasegna. È stato protagonista proprio alcuni mesi fa, prima della pausa estiva del programma della De Filippi, e qui ha scelto Federica Benincà. La loro storia è però durata poche settimane e alcune divergenze li hanno portati a dividersi. Eppure alcuni indizi apparsi sul web fanno sospettare che il cuore di Marco sia nuovamente "impegnato". Come ci fa notare il Vicolo delloe News attraverso alcune segnalazioni ricevute, pare infatti che Cartasegna voglia "celare" una nuova conoscenza amorosa. Lei è Valentina Allegri, figlia del noto allenatore della Juventus Massimiliano Allegri che proprio in questi giorni è balzato al centro del gossip per la sua realazione con l'attrice Ambra Angiolini.

Le follower più attente hanno notato che Valentina "piaccia" quasi tutte le foto di Marco ma l'indizio più interessante sarebbe una story su Instagram che mostra come i due fossero contemporaneamente nello stesso ristorante. Entrambi hanno infatti postato l'immagine di un piatto che pare essere il medesimo. Ma non finisce qui: la bella Valentina Allegri ha postato sempre in una story su Instagram lo scatto di un bigliettino con scritto "Sei il mio amore" ricevuto da qualcuno la cui identità rimane ignota. Che si tratti proprio di Marco? Gli indizi sull'inizio di una storia d'amore tra i due ci sono ma, per ora, manca l'ultima conferma...

