Oroscopo Paolo Fox, previsioni di oggi 7 luglio a LatteMiele

Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DI PAOLO FOX DI OGGI 7 LUGLIO 2017 A LATTEMIELE

CHI SCENDE E CHI SALE - Passiamo a vedere chi scende e chi sale nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Anche questa giornata si svolge in maniera un po' ambigua per il Cancro che scende. Molte tensioni vengono provocate dal contatto con persone molto difficili da gestire. Deve curare di più l'alimentazione. Negli ultimi mesi la Bilancia sta pensando a cosa fare e alle nuove opportunità. Qualcuno lavorerà durante l'estate oppure potrebbe iniziare attività che non ha mai fatto. Ogni tanto però deve scontrarsi con le idee degli altri. Questo weekend riporta in auge le emozioni per i Pesci che salgono. Molti hanno bisogno di coccole e protezione solo che alcuni non hanno il coraggio di parlare. soprattutto gli uomini che sono un po' più schivi. Bisogna farsi notare e dichiarare ogni tipo di problema anche di coppia. Luglio è un mese che fa un passo indietro dal punto di vista sentimentale, ma che può portare vantaggi a livello lavorativo e quanto meno avere delle conferme.

NÈ CARNE NÈ PESCE - Alcuni segni zodiacali, seguendo quanto detto nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele, si sentiranno né carne né pesce. Le situazioni personali o di lavoro dell'Ariete negli ultimi mesi hanno subito cambiamenti per cui c'è anche chi deve ripartire da zero. Adesso è molto importante capire cosa c'è stato nella vita. Questo fine settimana riporta a galla vecchie tensioni, soprattutto in amore, ci vuole prudenza. È un weekend stabile per il Toro. C'è una grande capacità di parlare, almeno fino a domenica. Qualcuno si risveglierà da un lungo torpore. È un periodo nel quale bisogna occuparsi di qualche piccola faccenda personale e magari interrompere una condizione di lavoro oppure prendere qualche giorno di relax. Bisogna anticipare i tempi in vista di un progetto che doveva partire e non è partito. In questo momento lo Scorpione si aspetta una promozione o un premio. In autunno ci sarà l'inizio di un progetto di cui si parla adesso. Soprattutto agli inizi della prossima settimana però ci saranno delle spese per un evento o per una questione personale.

OROSCOPO IN PILLOLE - Torna come di consueto l'appuntamento con l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele nella rubrica Latte e Stelle. L'Ariete vive delle situazioni personali e di lavoro piene di cambiamenti che potrebbero costringere qualcuno a ricominciare da zero. Per il Toro sarà un weekend stabile e con davvero la possibilità di parlare con le persone che ci sono vicine ormai da diverso tempo. Il Cancro vivrà una giornata ambigua e con qualche difficoltà di troppo, con tensioni che vengono provocate anche dal fatto che ci saranno diverse persone piuttosto difficili da gestire. Il Vergine ha dei progetti nel campo del lavoro e presto troverà delle soluzioni a diversi delle situazioni che avevano creato preoccupazione. Il Sagittario vive alcuni dubbi da cui si deve liberare per stare meglio. L'Acquario invece ha avuto da fare in campo sentimentale con qualche litigio di troppo. Il fine settimana dei Pesci sarà segnato da numerose emozioni, con tanto bisogno di affetto e coccole.

© Riproduzione Riservata.