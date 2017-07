PICCCOLO GRANDE AMORE/ Su La5 il film con Raoul Bova (oggi, 7 luglio 2017)

Piccolo grande amore

PICCOLO GRANDE AMORE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 7 LUGLIO 2017: IL CAST - Piccolo grande amore, il film in onda su La5 oggi, venerdì 7 liuglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere sentimentale e commedia che è stata diretta da Carlo Vanzina nell’anno 1993 con un giovanissimo Raoul Bova al fianco della splendida Barbara Snellenburg, David Warner e Susannah York. Il soggetto è stato scritto dallo stesso Vanzina che assieme al fratello Enrico. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

PICCOLO GRANDE AMORE, LA TRAMA - Il film vede come protagonista la principessa del Liechtenhaus, Sofia ( Barbara Snellenburg) figlia del principe Massimiliano (David Warner) e orfana di madre. Da sempre Sofia sogna il principe azzurro e con questi di poter governare il suo regno ma alcuni e pesanti problemi finanziari del suo regno costringono il padre ad una dura e drastica decisione. Sofia deve sposare necessariamente il principe Frederick di Sassonia per riuscire in qualche modo a risanare i conti così tragici del suo regno. Tuttavia, Sofia innamorata com’è dell’amore non può pensare assolutamente di sposare un uomo che non ama e dover trascorre la sua vita con lui nell’infelicità assoluta e senza un briciolo di affetto e amore per lui. Di fronte però alle continue pretese del padre, Sofia decide di scappare.

Dopo un lungo girovagare chiedendo passaggi qua e là e cercando in qualche modo di camuffarsi per evitare che qualcuno possa riconoscerla, Sofia giunge in Sardegna all’interno di uno splendido villaggio turistico. Qui si presenta con una falsa identità, dice infatti di chiamarsi Lisa e di essere in cerca di un lavoro. Qui riesce a farsi assumere come cameriera e dopo i primi problemi sembra cavarsela anche piuttosto bene. Sofia è anche però una splendida ed affascinante ragazza che rimane immediatamente folgorata dalla bellezza di un istruttore di surf di nome Marco (Roul Bova) anch’egli molto bello ed affascinante.

I due quindi si innamorano, qualcuno però inizia a riconoscere Sofia e rivela la sua identità e questo crea una serie di dissapori con Marco. Nel frattempo nel suo regno il padre ha messo un po’ di persone sulle sue tracce per ritrovarla e portarla a casa, mentre un cortigiano di corte sta tramando alle spalle del re Massimiliano per trasformare lo stato in un casinò. Per ricattarlo fa rapire Sofia, pronta è però la risposta di Marco che la salva, finalmente i due si riappacificano e dopo una serie di incomprensioni possono finalmente sposarsi.

© Riproduzione Riservata.