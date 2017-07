Paolo Cognetti / Vincitore Premio Strega 2017: un trionfo annunciato con “Le otto montagne”

Paolo Cognetti

PAOLO COGNETTI VINCE IL PREMIO STREGA 2017

Paolo Cognetti è il vincitore del Premio Strega 2017 Il 39enne scrittore milanese si è aggiudicato l’ambito premio letterario con “Le otto montagne” che ha conquistato 208 voti. Un trionfo larghissimo e annunciato quello di Paolo Cognetti che, da favorito, ha battuto Teresa Ciabatti che con 119 voti per 'La più amata' (Mondadori) si è aggiudicata il secondo posto e Wanda Marasco, terza classificata con 87 voti per 'La compagnia delle anime finte' (Neri Pozza). Il Premio Strega 2017 è il giusto riconoscimento per uno scrittore che ha cominciato a scrivere quando aveva solo 18 anni. Ha studiato letteratura americana da autodidatta. Ha esordito come scrittore nel 2003 con il racconto Fare ordine, vincitore del Premio Subway-Letteratura. Successivamente ha pubblicato le due raccolte di racconti Manuale per ragazze di successo (2004) e Una cosa piccola che sta per esplodere (2007) e il "romanzo di racconti" Sofia si veste sempre di nero (2012). Negli ultimi anni sono arrivati i lavori più interessanti. Nel 2010 ha pubblicato New York è una finestra senza tende e nel 2014 da Tutte le mie preghiere guardano verso ovest. Il salto di qualità, però, è arrivato con “Le otto montagne”, venduto in 30 Paesi ancor prima di essere pubblicato.

Il romanzo con cui Paolo Cognetti ha vinto il Premio Strega 2017 racconta il valore dell’amicizia e l’amore per le alte vette. La montagna non è solo un luogo fisico ma segna l’anima di chi la scopre, di chi la ama e di chi, purtroppo, è costretto a lasciarla. "Voglio salutare i miei amici della montagna. Viva la Montagna", ha detto sul palco Paolo Cognetti. "Questa vittoria - ha aggiunto - la dedico proprio alla montagna che è un mondo abbandonato, dimenticato e distrutto. Io mi sono votato a cercare di raccontarla, a fare il portavoce. A cercare di fare il tramite tra la montagna e la pianura e la città".

