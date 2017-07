Pier Silvio Berlusconi/ "Quando mio padre scelse la politica sparì, era un incubo. Piangevo tutte le sere!"

Piersilvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi si svela in un'intervista a La Repubblica: "Quando mio padre scelse la politica era un incubo. Piangevo tutte le sere!"

IL DIFFICILE RETROSCENA DAL PASSATO - Pier Silvio Berlusconi, in un'intervista concessa a La Repubblica, ha rilasciato dichiarazioni molto interessanti e riguardante anche aspetti molto personali. Colpisce in particolare il suo stato d'animo quando il padre, Silvio Berlusconi, decise di scendere in politica: "A un certo punto mio padre è scomparso, non l' ho più visto. - dichiara Piersilvio, che ancora svela - Da un giorno all' altro è sparito. Quando mio padre scelse la politica scomparve dall' azienda. Era sempre stato così presente. Ricordo quel periodo come un incubo. - e ancora ammette - Camminavo nei corridoi e le persone uscivano dalle stanze. Venivano da me e mi chiedevano: allora qui che facciamo? Andiamo avanti con questo progetto? Io mantenevo i nervi saldi ma quando tornavo a casa piangevo. Ho pianto tutte le sere".

Il dolore di Pier Silvio sorprende ma non più di tanto. La discesa in campo dell'ex Cavaliere fu vista come i giorni dell'abbandono, un periodo di grandi cambiamenti per padre e figlio che se la sono poi cavati egregiamente. L'intervista continua e Piersilvio Berlusconi si esprime anche sull'eventuale ritorno in campo del padre nell'ambito politico: "Al momento non può essere il candidato premier, ma può avere un ruolo per compattare il centrodestra o, al limite, per fare un accordo con il centrosinistra che consenta di arginare l' ascesa del Movimento 5 stelle. All' Italia servono due cose: governabilità e niente grillini". La chiosa finale arriva sulla scelta di Gianluigi Donnarumma di volare ad Ibiza invece di sostenere gli esami: "Ma è pazzesco. Diciamo che non ho parole".

© Riproduzione Riservata.