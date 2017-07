QUARTETTO CETRA/ Il gruppo che ha fatto la storia dagli anni 50 (Techetechetè)

Quartetto Cetra a Techetechetè (LaPresse)

QUARTETTO CETRA, GLI ESORDI (TECHETECHETE’, PUNTATA 7 LUGLIO) - Techetecheté, il contenitore dedicato all'amarcord di quasi 70 anni di televisione italiana sulla Rai, dà spesso spazio in prima serata anche a momenti storici rimasti nel cuore di tutti gli italiani. Nella puntata di questa sera, venerdì 7 luglio ci sarà spazio anche per il Quartetto Cetra, gruppo vocale che ha fatto la storia, dagli anni cinquanta (e prima ancora al tempo della radio come mezzo di comunicazione principale) fino alla fine degli anni ottanta, della televisione di Stato italiana. Formato da Felice Chiusano, Tata Giacobetti, Lucia Mannucci e Antonio Virgilio Savona, il Quartetto Cetra ha saputo coniugare la qualità vocale che ha sempre contraddistinto il gruppo, fatta di molto studio e applicazione durante le prove, alle istrioniche capacità richieste dal varietà. Le interpretazioni del Quartetto hanno di fatto creato in televisione il filone delle canzoni create apposta per la satira, col Quartetto Cetra che si è ritrovato a cantare, con uno stile scanzonato ma sempre molto elegante, misurato e composto, di vizi e virtù degli italiani soprattutto negli anni del boom, con una presenza particolarmente assidua negli show televisivi più amati degli anni Sessanta.

QUARTETTO CETRA, I LORO SPETTACOLI - Canzonissima, Il Musichiere, Studio Uno: tutti gli spettacoli più amati vedevano la presenza fissa del Quartetto Cetra, capace di impersonificazioni, imitazioni e anche critiche degli aspetti della vita quotidiana, ma anche di vizi e virtù dei personaggi famosi, che contraddistinguevano l'Italia del tempo. Ma la musica è sempre stata il grande amore del Quartetto che anche come gruppo distinto, senza legare necessariamente le proprie sorti a quelle del varietà televisivo che pure è stato fondamentale per la sua popolarità, è riuscito a ritagliarsi enormi soddisfazioni, vendendo una grande quantità di dischi ed entrando praticamente nelle case di tutti gli italiani. Non mancarono anche partecipazioni al Festival di Sanremo: quella del Quartetto Cetra è una storia non solo di un gruppo musicale, ma di un intero pezzo d'Italia e la si potrà rivivere nella puntata serale di questa sera di Techetecheté, con alcuni degli spezzoni più significativi del gruppo al fianco di alfieri della televisione italiana come Alberto Lupo, Mina e Walter Chiari.

