QUARTO GRADO/ Anticipazioni, casi 7 luglio 2017: Yara Gambirasio e Loris Stiva

Quarto Grado anticipazioni e casi

QUARTO GRADO: ANTICIPAZIONI, IL CASO DI YARA AL PROCESSO D’APPELLO (PUNTATA 7 LUGLIO) - Venerdì 7 luglio alle ore 21.15 torna in prima serata su Rete 4 l’approfondimento giornalistico di Quarto Grado, che proverà a far luce sui casi di cronaca più scottanti che animano l’attualità. In particolare le luci dei riflettori in questi giorni si sono posati per il processo d’appello a Massimo Bossetti, condannato in primo grado per l’omicidio della giovanissima Yara Gambirasio. La difesa di Bossetti sta puntando fortissimo, in questo processo d’appello, sulle foto satellitari che dimostrerebbero come Yara non sia rimasta sempre nel campo di Chignolo d’Isola dove è stata ritrovata, ma trasportata successivamente, il che scagionerebbe Bossetti dalla ricostruzione che gli è costata la condanna in primo grado. Al momento però l’atteggiamento dei giudici è stato molto intransigente, spiegando perentoriamente agli avvocati difensori come slide e documentazioni iper-tecnologiche non impressioneranno la corte al momento di emettere un verdetto. Un atteggiamento che sembra far capire come sia già indirizzato il processo d’appello.

QUARTO GRADO: ANTICIPAZIONI, RICHIESTA NUOVA PERIZIA PSICHIATRICA PER LA MAMMA DEL PICCOLO LORIS - La puntata di Quarto Grado di venerdì 7 luglio si occuperà anche del caso del piccolo Loris Stival, ritrovato morto a Catania. Per il suo omicidio è stata condannata a trent’anni di reclusione la madre, Veronica Panarello, che ha cambiato molto spesso la sua versione dei fatti, risultando ben poco credibile al cospetto degli investigatori. La Panarello continua a dichiararsi innocente dalle accuse che le sono costate la dura condanna, quelle relative all’omicidio del figlio, il piccolo Loris, e all’occultamento del suo cadavere. E’ stata disposta proprio in questi giorni una nuova perizia psichiatrica per comprendere se la donna abbia mistificato la sua versione dei fatti, oppure se delle turbe psichiche abbiano influenzato il suo comportamento. Approfondimenti da seguire nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi ed Elena Tambini e realizzato da Siria Magri.

© Riproduzione Riservata.