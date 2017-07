ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE / Uomini e Donne, la coppia si sposa: l’annuncio dell’ex tronista

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE SI SPOSANO: L’ANNUNCIO DELL’EX TRONISTA DI UOMINI E DONNE

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. L’ex tronista e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si stanno godendo la prima estate insieme tra sole, mare, relax e divertimento. Dopo un piccolo weekend a Capri, Rosa e Pietro sono volati a Formentera dove stanno trascorrendo degli splendidi giorni in riva al mare. Rilassati, felici e innamorati, i due piccioncini formano una delle coppie più belle della storia di Uomini e Donne. Rosa e Pietro sono anche molto amati dai fans che li seguono attraverso i social dove pubblicano foto e video della loro vita insieme. Per la 28enne salernitana, il trono classico di Uomini e Donne è stata una piacevole sorpresa. L’ex tronista, infatti, non si sarebbe mai aspettata di trovare l’amore. Pietro, invece, rappresenta l’uomo che la Perrotta sognava d’incontrare e con il quale è pronta a fare progetti importanti. Intervistata da Giovanni Ciacci di Detto Fatto per Novella 2000, Rosa Perrotta ha parlato del momento magico che sta vivendo con Pietro.

“Ufficialmente ancora non conviviamo, nel senso che non abbiamo una casa in comune ma nella pratica sì”, ha detto la Perrotta a Novella 2000. “Siamo sempre sotto lo stesso tetto. Sono io ad andare a casa sua, pensa che la mia valigia è da lui. Insomma, vivo più a casa sua che a casa mia”. Accanto al bell’avvocato di Caserta, Rosa ha ritrovato la voglia d’indossare l’abito bianco con cui ha sfilato tantissime volte: “È una vita che faccio sfilate indossando abiti da sposa, a un certo punto non ne potevo anche più. Lui mi ha fatto tornare la voglia di indossare quell’abito, non per una sfilata, ma nella realtà”, ha sottolineato. “Il mio matrimonio me lo immagino così: una grande festa. Tutti ubriachi e felici”. Rosa, poi, ha svelato di sognare anche dei figli con Pietro ma questo progetto, per il momento, può aspettare.

