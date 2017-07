Rosewood / Anticipazioni 7 luglio su Rai2:

Rosewood

ROSEWOOD, ANTICIPAZIONI 7 LUGLIO: TRAME E TITOLI DELLE PRIME DUE PUNTATE DI STASERA

Stasera su Rai2, debutta il primo episodio della prima stagione di Rosewood, in chiaro per la prima volta da oggi fino all'1 di settembre. Il Medical Drama della Fox, come ben saprete è ambientato in quel di Miami con protagonista Morris Chestnut che veste i panni di un affascinante patologo (Beaumont Rosewood, Jr.) in grado di trovare nei corpi senza vita quegli indizi che la polizia non riesce proprio a vedere. Due gli episodi in onda oggi, venerdì 7 luglio 2017 nel prime time. Il primo, ha come titolo “Uno strano incidente”, eccovi di seguito, la trama e le anticipazioni per potervelo gustare. Rosewood risponde all'esigenza della madre di investigare sulla morte sospetta di uno dei suoi migliori allievi, dal momento che la polizia non riesce a trovare alcuna prova ma... qualcosa andrà storto? Il dottor Rosewood è incredibilmente preparato e dotato di fortissima intuizione. Nel suo studio privato, l'uomo analizza corpi e prove per conto della polizia e, nella maggior parte dei casi, risolve anche gli enigmi più spinosi e difficili. Nonostante non abbia una salute di ferro, cerca sempre di vivere la sua vita nel miglior modo possibile, con tanto ottimismo e serenità. Il ruolo di Rosewood è quello di un collaboratore e, nella maggior parte dei casi, si occupa di misteriose morti insieme alla detective Annalise Villa che si è trasferita a Miami da New York dopo la morte del marito.

Grazie alla forte intesa tra Rosewood e la detective, le loro indagini avranno sempre esito positivo. Dopo la trama del primo episodio, scopriamo a seguire cosa accadrà nella seconda puntata dal titolo "Lucciole e fedeltà". Il dottor Rosewood e la detective Villa tentano di risolvere un caso che coinvolge in quel di Miami un uomo molto facoltoso. Intanto, il patologo è in lotta per trovare un perfetto compromesso tra le esigenze della madre e la sua vita privata. Difficoltà sul lavoro anche per Villa... come le risolverà? L'appuntamento con la prima puntata della serie, è rinnovato per stasera a partire dalle 21.10 circa su Rai2.

