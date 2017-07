SISTER ACT 2 - PIU' SVITATA CHE MAI/ Su Rai 1 il film con Whoopi Goldberg (oggi, 7 luglio 2017)

Sister act 2 - Più svitata che mai

SISTER ACT 2 - PIU' SVITATA CHE MAI, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 7 LUGLIO 2017: IL CAST - Sister Act 2 - Più svitata che mai, il film in onda su Rai 1 oggi, venerdì 7 luglio 2017 alle ore 21.30. Una pellicola di genere commedia dal titolo in lingua originale Sister Act 2: Back in the Habit. Si tratta del seguito del primo fortunato film intitolato Sister Act - Una svitata in abito da suora, il film è uscito nell’anno 1993 per la regia di Bill Duke mentre nel cast ritroviamo Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena e Mary Wickes. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SISTER ACT 2 - PIU' SVITATA CHE MAI, IL FILM IN ONDA SU RAI 1 OGGI, 7 LUGLIO 2017: LA TRAMA - Deloris Van Cartier (Whoopi Goldberg) dopo essere stata per un breve tempo sotto copertura in un convento come suora, è tornata alla sua vita di showgirl nei casinò. Mentre è a Las Vegas e sta facendo un suo spettacolo, le sue amiche suore, si recano da lei. Deloris è molto felice di vederle dato che non si sono più frequentate, ma queste sono lì per un motivo ben preciso, la madre Superire ha necessità di parlare con lei. Deloris accetta l’invito e qui la madre Superiore la convince a diventare insegnate di musica nella scuola che loro dirigono. A questo punto Deloris deve rindossare i suoi panni di Suor Maria Claretta e si reca alla Saint Francis High School per la sua prima lezione.

Qui però girando per le varie aule si rende conto che vi è un clima di noia generale e che in classe deve faticare molto prima che i suoi alunni le diano attenzione e lei possa cominciare la sua lezione. Gli studenti infatti sono molto scettici dei suoi insegnamenti e dei suoi modi fare e vorrebbero in tutti i modi cacciarla. Suor Maria Claretta però non si lascia demordere e si convince che deve fare qualcosa per cambiare l’atteggiamento così ostile di tutti i ragazzi. Le viene allora l’idea di formare un coro con tutti i suoi allievi e già dalla loro prima esibizione si comprende che Suor Maria Claretta sta facendo un ottimo lavoro.

Per questo motivo di fronte ai problemi economici della scuola e all’eventualità che questa possa chiudere, alcune suore iscrivono il coro ad un concorso ad Hollywood così in caso di vittoria vi è possibilità per la Saint Francis High School di rimanere aperta. Dopo alcune vicissitudini, il coro riesce ad esibirsi e a vincere il concorso. Ritornati a San Francisco Suor Maria Claretta rivela ai suoi alunni la sua vera identità.

