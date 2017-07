STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Steve Jobs e Il secondo tragico Fantozzi (venerdì 7 luglio 2017)

programmi tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 7 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 7 luglio 2017, va incontro a tutti i gusti il palinsesto Mediaset, tra varie programmazioni che sono alla portata di tutti. Ma sbirciamo la lista dei programmi. Su Canale 5 troviamo il film dedicato a Steve Jobs, che potrebbe essere il programma più visto della serata. La rete ammiraglia Mediaset propone in seconda serata Femme Fatale, su Italia 1 in prima serata viene trasmesso Il secondo tragico Fantozzi, in seconda serata la serie Transporter mentre Rete 4 propone Quarto Grado e in seconda serata Grand tour d'Italia. La 5 manda in onda il cult Piccolo grande amore e Mediaset Extra diverte con lo speciale di Sarabanda. Iris propone invece il film Wall Street. Il film True justice II - Caccia al fantasma, viene trasmesso su Italia 2. Su Top Crime è invece ora della terza puntata della miniserie Scomparsa. Infine Boing propone un grande classico per i più piccoli come Dragon Ball. Ma vediamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Canale 5 propone il film Steve Jobs, partendo con il Macintosh nel 1984 e finendo con la presentazione dell'iMac nel 1998 un racconto della rivoluzione digitale, attraverso uno dei suoi protagonisti principali. In seconda serata Femme fatale, protagonista un abile ladra di gioielli preziosi in fuga dai suoi nemici. Rete 4 propone le inchieste di Quarto Grado, sui casi di cronaca più noti. In seconda serata in onda Grand tour d'italia - Sulle orme delle eccellenze, approfondimento del settimanale Panorama, dedicato al patrimonio italiano condotto da Alessia Ventura. Italia 1 propone in memoria del comico Paolo Villaggio venuto a mancare da poco, Il secondo tragico Fantozzi, a seguire un episodio della serie Transporter, la missione di Jack questa volta è molto delicata. Su La 5 il film Piccolo grande amore, la pellicola che ha lanciato Raoul Bova divenuto ormai un cult.

Mediaset Extra dedica una puntata speciale a Sarabanda, il celebre game musicale condotto da Enrico Papi. Iris manda in onda Wall Street, pellicola dedicata agli affaristi di borsa e al rapporto tra l'allievo e il maestro non proprio ligio alle regole. Italia 2 manda in onda True Justice, un formidabile Steven Seagal, nei panni di un'agente dell'FBI che combatte il criminale noto come "il Fantasma". Protagonista della serata di Top Crime è la miniserie Scomparsa, in questo episodio, dopo il macabro ritrovamento del cadavere di Lea, le indagini proseguono. Boing manda in onda il cartoon Dragon Ball Super, il sequel ufficiale di Dragon Ball Z, che vede l’intrepido Goku protagonista di nuove entusiasmanti battaglie.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA E DELLA SECONDA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21:10 Steve Jobs, film

Ore 23:40 Femme Fatale, film

Italia 1 ore 21:15 Il secondo tragico Fantozzi, film

Ore 23:15 Transporter The series - Stagione 1 Episodio 4 - Punto morto, serie

Rete 4 ore 21:15 Quarto grado, inchiesta

Ore 00:30, Grand tour d'italia - Sulle orme delle eccellenze, attualità

La 5 ore 21:10 Piccolo grande amore, film

Mediaset Extra ore 21:15 Sarabanda Speciale, gioco musicale

Iris ore 21:00 Wall Street, film

Italia 2 ore 21:10 True justice II - Caccia al fantasma, film

Top Crime, 21:10 Scomparsa - 3a puntata, miniserie

Boing ore 20:50 Dragon Ball Super, cartoni.

