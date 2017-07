STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Sister Act 2 - Piu' svitata che mai (venerdì, 7 luglio 2017)

programmi tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 7 LUGLIO 2017. Per la prima serata di oggi, venerdì 7 luglio 2017, il palinsesto di casa Rai si presenta ricco e variegato con le sue proposte che sono pronte a soddisfare ogni gusto del suo amato pubblico. Ma vediamo con una piccola anticipazione quello che troveremo sui vari canali Rai. Su Rai Uno la prima serata è dedicata al film Sister Act 2 - Più svitata che mai, mentre in seconda serata in onda un gala di premiazione. Rai Due lancia stasera la serie crime Rosewood, a seguire Blue Bloods. Rai Tre propone il documentario Predappio e subito dopo Linea Notte. Rai 4 si tinge di giallo con la serie Criminal Minds. Rai 5, invece, manda in onda il documentario The story of film. Su Rai Movie in onda il film Uomini di parola. Rai Premium, invece, propone la fiction E' arrivata la felicità. Certamente un cult come Sister Act la farà da padrone per quanto riguarda lo share. Ma adesso scopriamo nel dettaglio la programmazione della serata Rai.

Su Rai Uno, come già accennato viene trasmesso il film comico Sister Act 2 - Più svitata che mai, in questo episodio Deloris da Las Vegas vola a San Francisco per aiutare le suore di Santa Caterina. A seguire in seconda serata il Gala televisivo del premio giornalistico internazionale Marco Luchetta. Su Rai Due comincia la serie dedicata al dott. Rosewood, anatomopatologo che indagherà sugli omicidi commessi nella splendida cornice di Miami. A seguire in seconda serata Blue Bloods, la serie dedicata alla famiglia Reagan, di cui tutti i componenti lavorano per la giustizia. Rai Tre propone in prima serata il documentario Predappio, dedicato a indagare come si alimenta il mito attorno alla figura di Benito Mussolini.

Segue in seconda serata l'approfondimento di Linea Notte. Rai 4 manda in onda Criminal Minds, la serie che racconta le vicende dei profiler dell'FBI, che indagano sui peggiori serial killer. Rai 5 propone il documentario The story of film, dedicato al cinema, un viaggio all'inizio dell'industria cinematografica. Rai Movie manda in onda il film Uomini di parola, protagonisti tre vecchi amici esponenti della malavita, si ricongiungeranno, ma con una taglia sulla testa di chi ci si potrà davvero fidare? Su Rai Premium va in onda la fiction E' arrivata la felicità, le avventure di Angelica vedova e madre in cerca del nuovo amore.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA SERATA RAI NEL DETATGLIO:

Rai Uno 21:30, Sister Act 2 - Piu' svitata che mai, film

Ore 23:30, I nostri angeli, Evento

Rai Due 21:15, Rosewood - Stagione 1 Episodio 1 - Uno strano incidente, serie

Ore 22:50, Blue Bloods - Stagione 7 Episodio 9 - Confessioni, serie

Rai Tre 21:20, Predappio, Documentario

Ore 23:35, TG3 Linea notte estate, Attualità

Rai 4 21:10, Criminal Minds - Stagione 7 Episodio 20 - La società, serie

Rai 5 21:15, The story of film, documentario

Rai Movie 21:10, Uomini di parola, film

Rai Premium 21:20, E' arrivata la felicità, fiction.

