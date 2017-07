STEVE JOBS/ Su Canale 5 il film con Michael Fassbender e Kate Winslet (oggi, 7 luglio 2017)

Steve Jobs

STEVE JOBS, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 7 LUGLIO 2017: IL CAST - Steve Jobs, il film in onda su Canale 5 oggi, venerdì 7 luglio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere biografica che è stata prodotta nell’anno 2015 da una serie di case cinematografiche tra cui la Legendary Pictures, la regia è di Danny Boyle mentre nel cast Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen e Jeff Daniels. Il film ripercorre la vita e la carriera di Steve Jobs (Michael Fassbender) partendo dal lancio dei tre prodotti iconici. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

STEVE JOBS, LA TRAMA - Si parte dal 1984 quando Steve Jobs e Joanna Hoffman si trovano ad affrontare i numerosi problemi avuti precedentemente al lancio del Macintosh 128k. Jobs però in questo momento così delicato della sua carriera si trova a dover fare i conti anche con una serie di difficoltà della sua vita privata. In particolare Jobs si trova a litigare continuamente con l’ex fidanzata Chrisann Brennan che sostiene che Jobs è il padre di sua figlia Lisa, una bambina di cinque anni. Jobs continua a negare la sua paternità, ma si impegna a dare a Chrisann e a Lisa maggiori cure, più soldi e una casa. All’uscita il Macintosh ha dei problemi e non soddisfa le aspettative, Jobs viene licenziato.

Decide quindi di fondare la NeXT. È il 1988 quando Steve Jobs sta preparando il lancio del NeXT Computer, continuano inoltre i suoi problemi con la madre di sua figlia Lisa. Nel frattempo Hoffman e Jons vengono a sapere che la Apple sarebbe intenzionata ad acquistare la NeXT per il sistema operativo creato e quindi far diventare Steve Jobs CEO. Siamo arrivati al 1998, la Apple dopo una serie di acquisizioni e di licenziamenti si trova in grandi difficoltà. A Jobs viene chiesto di dar credito alla Apple ma lui in qualche modo rifiuta. Poi si trova nuovamente a discutere con sua figlia Lisa.

Successivamente però Jobs facendo ammenda dei suoi errori promette a Lisa che le metterà la musica in tasca, ipotizzando la creazione dell’iPod, fino poi a confessarle che il computer LISA prendesse il nome esattamente da lei non avendo mai dimenticato un dipinto che la figlia aveva creato sul programma Paint del computer.

© Riproduzione Riservata.