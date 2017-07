Salvatore Lampitelli, vincitore quarta puntata di The Winner Is 2017: i complimenti di Gerry Scotti

The winner is 2017

Salvatore Lampitelli è il vincitore della quarta puntata e vola alla finalissima (The Winner Is 2017)

Si chiama Salvatore Lampitelli il vincitore della quarta puntata di questa edizione di The Winner Is. Napoletano con la passione per la musica e per il canto, il giovane Salvatore nel video di presentazione ha raccontato di essere un cantante che vive di musica, facendo quindi serate in giro per la sua città. Un lavoro quello del cantante difficile, che è più un sogno che un vero e proprio mestiere e che difficilmente ripaga. "Sono stato anche umiliato - ha raccontato, svelando anche che - talvolta la paga bastava solo per tornare indietro dalla serata con il mio furgone". Insomma tanto talento e speranze quelle di Salvatore, alla ricerca del riscatto a The Winner Is 2017, riscatto arrivato proprio questa sera.

La gara di Salvatore ha avuto inizio contro Laura, un'artista di strada che non è riuscita a convincere il pucclico con la sua "Because the night". 63 contro 38 i voti che hanno portato salvatore alla semifinale. Qui si è poi trovato a fare i conti con Augusto Amicucci, sul palco come Renato Zero. Una sfida molto difficile: Salvatore si è esibito magistralmente con "Human", conquistando la standing ovation del pubblico e i complimenti di Gerry Scotti che ha dichiarato che proprio lui, tra tutti quelli che si sono presentati, è il concorrente che lo ha colpito di più. Anche questa volta la votazione lo incorona vincitore e lo fa volare in finalissima contro Hana Kim. Sfida complicatissima che però lo proclama ultimo finalista!

© Riproduzione Riservata.