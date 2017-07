Simona Ventura/ A rischio il Matrimonio con Gerò Carraro? Lei dice che...

Simona Ventura

Simona Ventura, crisi e matrimonio in pericolo tra la nota conduttrice e il compagno Gerò Carraro? Parla SuperSimo!

MATRIMONIO IN PERICOLO PER SUPERSIMO? ALTRO CHE CRISI... - "Simona Ventura, 52, che nella prossima stagione televisiva non rivedremo alla guida di Selfie, starebbe vivendo un periodo assai movimentato nella sfera privata. A Milano si mormora che ci sia una leggera maretta tra lei e l’amato Gerò Carraro, 52. Quest’ultimo avrà forse rinviato la data delle tante agognate nozze? Ah, saperlo...": l'indiscrezione è quella pubblicata da Alberto Dandolo nel nuovo numero del settimanale Oggi. Simona Ventura, stando al gossip, starebbe quindi vivendo un momento molto complicato soprattutto per quanto riguarda la vita amorosa. Per lei e Gerò - che ricordiamo essere figlio di Nicola Carraro, marito di Mara Venier - ci sarebbe aria di crisi; ma si tratta di un'indiscrezione reale? No!

La smentita arriva prima dallo stesso Dandolo, che aggiorna con "Tra i due, dopo la tempesta, è tornato il sereno: sono stati avvistati al ristorante “La Briciole”, a Milano, a scambiarsi baci e tenerezze"; poi perà è proprio la Ventura ad esporsi sulla vicenda. Simona, che sui social è sempre molto attiva e presente, decide di rompere il silenzio e smentire con una frase un pò ironica le malelingue: "Il mio consiglio per 'le marette'?!?! Cambiare subito le fonti!!" scrive SuperSimo, mostrando a tutti e nella "Giornata del bacio" uno scatto di un appassionato bacio col suo Gerò! Ci viene quindi da dire: altro che crisi!

