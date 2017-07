Simone Cristicchi / I suoi successi e i momenti più significativi su Rai 1 (Techetechetè, 7 luglio)

Simone Cristicchi

SIMONE CRISTICCHI, I SUOI ESORDI SU RAI 1 (TECHETECHETE’) - A volte controverso, a volte amato, a volte criticato: non si può dire che Simone Cristicchi non abbia lasciato il segno sulla scena musicale dei primi anni Duemila, soprattutto grazie alle sue numerose partecipazioni sanremesi. Nella puntata di questa sera, venerdì 7 luglio di Techetecheté, si potranno ripercorrere alcuni dei successi e dei momenti più significativi della carriera dell'artista romano. Che faticò abbastanza per sfondare nella scena musicale mainstream, ritrovandosi lanciatissimo nell'airplay radiofonico solo grazie al tormentone 'Vorrei cantare come Biagio', dedicato a Biagio Antonacci col nome dell'artista milanese ripetuto decine di volte, in maniera quasi ossessiva, nel pezzo. Un brano che è riuscito a coniugare quelle che sono le peculiarità più caratteristiche dello stile di Simone Cristicchi, a metà tra musica, cantautorato e cabaret.

I SUOI SUCCESSI: DA "TI REGALERÒ UNA ROSA" A "MENO MALE CHE C'È CARLA BRUNI" - Un'artista straordinariamente versatile che infatti, col passare degli anni, ha puntato sempre più sulla commistione tra musica e creato, creando dei progetti multimediali a tutto tondo che hanno lasciato un segno molto profondo sull'immaginario collettivo italiano. In particolare, l'impegno al fianco dei malati psichiatrici ha portato alla realizzazione di uno spettacolo teatrale di successo, dell'album musicale probabilmente maggiormente conosciuto di Simone Cristicchi, 'Dall'altra parte del cancello', e soprattutto alla realizzazione del brano 'Ti regalerò una rosa', scritto nel 2007 e che valse al cantante capitolino la vittoria al Festival di Sanremo 2007. Un palcoscenico che Cristicchi ha calcato diverse volte, senza mai rinunciare a voler criticare in maniera acuta, a volte anche particolarmente spinosa, alcune nevrosi tipiche degli italiani, come quando si ritrovò a cantare a squarciagola 'Meno male che c'è Carla Bruni', in un momento in cui la Premiere Dame era sulla bocca di tutti per il suo legame col Presidente della Repubblica Francese, Sarkozy. Simone Cristicchi si è occupato anche di temi scomodi come le foibe con il suo spettacolo 'Magazzino 18', che ha ricevuto ampie contestazioni anche a livello politico. Techetecheté ripercorrerà, nella prima serata di questa sera, alcune delle apparizioni televisive più significative di un artista destinato a far discutere sin dai suoi esordi.

