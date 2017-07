TEMPTATION ISLAND 2017 / Anticipazioni e news: Alessio e Nicola hanno tradito Valeria e Sara?

Temptation Island 2017

La terza puntata di Temptation Island 2017 si avvicina. Lunedì 10 luglio, in prima serata su canale 5, Filippo Bisciglia condurrà un nuovo appuntamento con il reality dell’amore che, tornato in onda per il quarto anno consecutivo, non sta deludendo le aspettative dei fans che si sono già affezionati alle coppie in gara. Dopo l’addio di Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo che hanno lasciato il villaggio al termine della seconda puntata, le attenzioni del pubblico si sono posate sulle altre coppie. Tra quelle più in crisi c’è sicuramente la coppia di Valeria Bigella e Alessio Bruno. Fidanzati da cinque anni e conviventi da tre, i due hanno deciso di partecipare a Temptation island 2017 avendo obiettivi diversi. Valeria, infatti, vorrebbe sposarsi e avere dei figli mentre Alessio non solo non si sente pronto ma teme che Valeria non sia la donna della sua vita. Il fidanzato della Bigella, così, sin dalle prime ore di permanenza nel villaggio non ha perso tempo cominciando a conoscere la single Carmen Rimauro da cui è rimasto particolarmente affascinato. Nel corso della seconda puntata, Alessio ha ammesso di essere totalmente attratto dalla Rimauro al punto da aver scelto di entrare in una stanza senza telecamere con lei e facendo sorgere il dubbio che possa aver tradito Valeria. Quest’ultima, di fronte a tali immagini, ha deciso di giocare a sua volta cominciando a conoscere il single Paolo e provocando la reazione di Alessio, sicuro che quello della sua fidanzata sia solo un gioco.

Discorso analogo per Nicola, il fidanzato di Sara. Il calciatore playboy, arrivato a Temptation Island per dimostrare alla fidanzata di essere cambiato e di esserle fedele, ha instaurato un feeling particolare con la tentatrice Antonella alla quale avrebbe confessato un presunto tradimento. La domanda, però, è: Nicola ha tradito Sara con cui è fidanzato da cinque anni o una sua precedente ragazza? Ad oggi, la bella Sara non ha ricevuto spiegazioni e, di fronte all’atteggiamento da latin lover del compagno, ha deciso di giocare a sua volta avvicinandosi al bel single Andrea Melchiorre. La reazione di Valeria e Sara, dunque, ai presunti tradimenti dei compagni non si è fatta attendere. Le due ragazze perdoneranno Alessio e Nicola o decideranno di chiudere le rispettive storia?

