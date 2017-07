The Blacklist 4/ Anticipazioni puntata 7 luglio: la task force, il blacklister e i ricordi di Liz. Video promo

The Blacklist, su Fox Crime

THE BLACKLIST, ANTICIPAZIONI PUNTATA 7 LUGLIO

LA TASK FORCE,IL BLACKLISTER E I RICORDI DI LIZ - Oggi, venerdì 7 luglio 2017, su Fox Crime andrà in onda il nuovo episodio dell quarta stagione di The Blacklist, un appuntamento dal titolo Dr. Bogdan Krilov (No. 29) e che già si preannuncia imperdibile. Le anticipazioni per la puntata di questa sera, che prenderà il via a partire dalle 21:05, rivelano che Donald, in seguito all'utilizzo del metodo di cancellazione dei ricordi, lascerà intuire al telespettatore che tale tecnica, in particolare, crea altri effetti, fra i quali anche quello di ricreare nella mente dei falsi ricordi. La Task Force, infatti, si metterà sulle tracce di un blacklister che ha la capacità di manipolare i ricordi; a farne le spese, in questo episodio, sarà Liz (Megan Boone) che metterà in dubbio dubbio alcuni aspetti del suo passato, fino a riflettere sulle proprie esperienze.

Sempre il questa puntata, il pubblico avrà la possibilità di ritrovare Gale (Enrique Murciano), determinato a intensificare la sua indagine, e Ressler (Diego Klattenhoff), che riuscirà a ottenere un piccolo vantaggio sulla misteriosa scomparsa di Reven Wright. Sempre dalle prime anticipazioni, nella puntata in onda oggi su Fox Crime scopriamo che l'episodio di oggi, il 19 esimo della quarta serie, si prepara ad anticipare il grande finale di stagione previsto per il prossimo venerdì 28 luglio, una puntata che riporterà sul piccolo schermo in veste di guest star Christine Lahti e Gloria Reuben , due attrici molto note agli amanti delle serie tv. Se volete visualizzare il trailer della puntata di stasera, potete cliccare qui.

