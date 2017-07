The Winner is 2017/ Top e Flop quarta puntata: Salvatore Lampitelli e Hana Kim talenti da record

Gerry Scotti, Alfonso Signorini e Mara Maionchi

THE WINNER IS 2017, TOP E FLOP QUARTA PUNTATA

LE ESIBIZIONI MIGLIORI E IL VINCITORE - La penultima puntata di The Winner is 2017 ha decretato la vittoria di Salvatore Lampitelli, che ha avuto la meglio contro la coreana Hana Kim ottenendo il favore dei giurati nella gara finale. Ma quali sono stati cantanti più meritevoli della serata? Fra i migliori ricordiamo Laura Primavera, l’artista di strada che ha fatto della sua passione una professione quando ha perso il lavoro in maniera del tutto inaspettata. Impeccabile la sua performance, che però non è riuscita a superare quella di Salvatore, il suo avversario, che grazie alla preferenza del pubblico è riuscito ad accedere alle fasi successive del gioco. Fra i top anche Amedeo Ceppini, che si è esibito portando in scena il suo Zucchero, ma è stato messo in ombra da Renato Zero, magistralmente interpretato da Augusto Amigucci. E fra i migliori non possiamo non ricordare Marco Rancati, che ha portato in scena la sua versione di “Se telefonando” realizzando una performance eccellente.

TUTTI I MOMENTI I FLOP - Fra i diversi talenti che si sono susseguiti sul palco di The Winner is 2017 nel corso della quarta puntata, ci sono stati alcuni concorrenti che, pur dotati di grandi qualità canore, non sono riusciti a conquistare la maggioranza dei pareri dei 101 giurati. Fra questi il duo formato da Debora e Davide, due giovani concorrenti che hanno aperto la serata con il loro duetto, ma hanno accettato di lasciare lo show con 10 mila euro in vista della sicura disfatta contro la concorrente coreana. Tra i momenti flop non possiamo non ricordare quello realizzato dalla giovane Marin Tafuri, cantante dotata di grande talento che non è riuscita a credere fino in fondo nelle sue possibilità e ha scelto di rinunciare alle fasi successive cedendo alla tentazione offerta dal format. Nessun lieto fine per lei, che solo dopo il verdetto ha scoperto che la giuria avrebbe premiato la sua performance con la vittoria.

