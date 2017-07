UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Andrea e Giulia: futuro a Los Angeles (Trono Classico)

Uomini e donne, Andrea Damante e Giulia De Lellis

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO E NEWS: ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS LASCIANO L’ITALIA? – In un solo anno, Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno visto le rispettive vite totalmente cambiate. Partecipare a Uomini e Donne ha permesso all’ex tronista e all’ex corteggiatrice del trono classico non solo d’innamorarsi ma anche di diventare due dei personaggi più richiesti del momento. Se Giulia, infatti, è seguitissima sui social dove dispensa consigli di bellezza alle fans attraverso dei video tutorial, Andrea Damante è diventato uno dei deejay più richiesti del momento. In un solo anno, infatti, l’ex tronista ha fatto 200 serate in tutta Italia collezionando una vera fortuna. Come svela Novella 2000, il suo cachet dichiarato è di 10mila euro a serate. In un solo anno, Andrea Damante ha così messo da parte circa 2 milioni di euro. Una vera fortuna che gli permette anche di concedersi qualche sfizio come una vacanza lontano dall’Italia insieme alla sua dolce metà. Andrea non ha alcuna intenzione di fermarsi e con Giulia sarà presto di un reality sulla loro vita. "Io e Giulia faremo una sorta di reality sulla nostra vita dal titolo I Damellis dove saremo ripresi dalle telecamere 24 ore su 24. Non so ancora quando sarà trasmesso, ma saranno puntate da dieci minuti ciascuna con la nostra quotidianità", ha dichiarato il veronese a Novella 2000.

Insieme a Giulia, Andrea Damante sta pensando di trasferirsi a Los Angeles: "Il numero di serate che ho fatto penso sia record italiano e, onestamente, neppure io mi aspettavo questo successo. Giulia condivide con me la gioia di questi successi, tanto che abbiamo deciso di trasferirci a Los Angeles, una città che mi potrà far crescere molto in ambito musicale". L’ex tronista, però, non rifiuta neanche l’idea di lavorare in televisione. A tal proposito, infatti, dice. “Mi piacerebbe fare un programma come quello di Alessandro Cattelan, dove si parla soprattutto di musica e dove poter essere me stesso. Un one man show sugli argomenti che mi appassionano".

