UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Barbara De Santi in love con Michele D’Ambra: Gemma in silenzio (Trono Over)

Uomini e donne, Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: BARBARA DE SANTI E MICHELE D’AMBRA INSIEME, GEMMA GALGANI NON COMMENTA – Barbara De Santi e Michele D’Ambra stanno insieme? E’ bastata una foto del cavaliere in compagnia dell’ex dama del trono over di Uomini e Donne per far scoppiare il gossip. A sbilanciarsi per primo è stato Michele D’Ambra che, su Facebook, ha pubblicato una foto insieme a Barbara accompagnata dalle seguenti parole: “Non ho mai creduto al colpo di fulmine… ma non ne sono convinto!”. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web scatenando diverse reazioni. Da una parte c’è chi si congratula con Barbara e Michele e, dall’altro c’è chi non crede affatto a questa storia. A scatenare la reazione dei fans del trono over è il fatto che entrambi hanno un legame con Gemma Galgani.

Barbara, infatti, continua a lanciare frecciatine nei confronti della dama storica del programma di Maria De Filippi con cui non ha mai avuto un buon rapporto mentre Michele, dopo un breve flirt con Gemma, ha spesso lanciato frecciatine all’indirizzo della dama. Entrambi single, Barbara e Michele si sono incontrati e sembrano andare molto d’accordo. Tra i due, dunque, scoppierà il vero amore? Forse è ancora troppo presto per dirlo ma i fans del trono over non vedono l’ora di scoprire la reazione di Gemma Galgani. La dama, però, almeno per il momento, non ha ancora rilasciato dichiarazioni al riguardo. La dama, infatti, preferisce non commentare le vicende altrui e concentrarsi sulla sua bellissima storia d’amore con Marco Firpo.

© Riproduzione Riservata.