Un posto al sole: Denis e Giulia diventano una coppia? (Anticipazioni puntata 7 luglio)

Un posto al sole

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 7 LUGLIO DENIS E GIULIA INNAMORATI?

Sarà un finale di settimana all'insegna dei buoni sentimenti quello che i telespettatori di Un posto al sole potranno seguire questa sera su Rai 3 dalle ore 20:45 circa. I protagonisti di importanti novità a tal proposito saranno Denis e Giulia che, fin dal loro primo incontro, hanno dimostrato di tenere molto l'una all'altro. Per loro arriverà il momenti di confessare l'interesse reciproco anche se l'ex direttore dell'albergo di De Carolis dovrà fare i conti con le continue pressioni del clan Maiorano. Denis deciderà di confrontarsi con Giulia si questa nuova problematica situazione? Il grave errore commesso da Serena potrebbe costare caro al suo matrimonio. Per questo la Cirillo deciderà di mettere le cose in chiaro con Claudio scrivendogli una triste lettera: non potrà rinunciare alla sua famiglia per lui, ma siamo davvero certi che non ci saranno ulteriori evoluzioni per quello che potrebbe essere un grave passo falso?

Si tornerà a parlare anche delle recenti incomprensioni tra Angela e Renato, sfociate in una vera e propria tensione che ha coinvolto tutta la famiglia. Proprio per questo Franco deciderà di intervenire per placare gli animi, potendo contare anche sull'aiuto di don Peppino. Tornerà finalmente il sereno all'interno della famiglia Poggi?

© Riproduzione Riservata.